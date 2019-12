Weiterer Schritt zum E-Sport-Zentrum

Kiel

Länger als geplant hat es gedauert, bis die Räumlichkeiten für das neue LEZ gefunden waren. Doch der Mietvertrag für den Standort an der Holstenbrücke 4-6 wurde Anfang Dezember gerade noch rechtzeitig unterschrieben. Denn die Fördergelder in Höhe von 490.000 Euro (340.000 davon vom Land und 150.000 von der Stadt) für das deutschlandweit erste vom Land geförderte E-Sport-Zentrum fließen nur, wenn in diesem Jahr bei den Räumlichkeiten noch Vollzug gemeldet werden kann.

Nun ist es auch ganz offiziell, dass Land und Stadt das LEZ finanziell unterstützen, dafür sorgte die symbolische Spendenbescheid-Übergabe in dem Zentrum durch die Staatssekretäre Kristina Herbst ( Innenministerium) und Tobias Goldschmidt (Digitalisierungsministerium) sowie Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer an Hans Jagnow, den Präsidenten des E-Sport-Bunds Deutschland (ESBD), der als Träger des Landeszentrums fungiert.

Schleswig-Holstein als bundesweiter Vorreiter

Jagnow bedankte sich für das Vertrauen und die Unterstützung. Seit zwei Jahren versucht der ESBD, ein E-Sport-Zentrum zu gründen. "Wir haben uns in Schleswig-Holstein und Kiel von Anfang an willkommen gefühlt." Er lobte Schleswig-Holstein als das Bundesland, das sich am aktivsten um eine E-Sport-Struktur bemühe.

" E-Sport ist ein Stück Kultur", begründet Kristina Herbst, warum das Innenministerium das LEZ mit Fördergeldern unterstützt. "Wir wollen E-Sport begleiten, da es auch Kritik und Ängste gibt, und darauf richtet sich das Konzept aus." Für Kiels OB Ulf Kämpfer ist E-Sport "eine andere Form der Populärkultur".

Aufklärungsarbeit ein wichtiger Aspekt

In dem E-Sport-Zentrum soll eine Mischung aus Spielstätte und Anlaufstelle für Aufklärungsarbeit entstehen. Zudem sollen Hintergründe zur Branche geliefert und beispielsweise verdeutlicht werden, welche Spiele für welches Alter geeignet sind. Einen wichtigen Aspekt nimmt die Suchtprävention ein. "Unsere Aufgabe wird es auch sein, den E-Sport verantwortungsvoll in den Alltag zu integrieren", sagt Martin Müller, der Projektleiter und Vizepräsident des ESBD.

" Digitalisierung braucht Räume"

Das Zentrum sei wichtig, meinte Staatssekretär Tobias Goldschmidt, da die Digitalisierung abstrakt sei und viele Facetten habe. Für einige Menschen wirke das wie eine Bedrohung. " Digitalisierung braucht Räume, in denen sich Menschen informieren können." Das Angebot richtet sich daher explizit auch an Schulen, Jugendtreffs und Erzieher. " E-Sport muss offen für alle sein", mahnte Hans Jagnow an. "Er muss nicht nur für Spieler erfahrbar sein, sondern auch für Interessierte und Eltern."

30 frei verfügbare Computer im LEZ

Doch Gamer kommen voll auf ihre Kosten: Mehrere E-Sport-Trainingsräume, ein Fitnessraum für Ausgleichssport, ein Studio für Live-Streaming und Begegnungsräume gehören zur Ausstattung. Insgesamt sollen 30 Computer aufgestellt werden. "Ziel ist es, das LEZ SH zum digitalen Knotenpunkt des Landes aufzubauen."

Erste Vorführungen mit " League of Legends "

Was die Gamer erwartet, wurde bereits demonstriert. Der E-Sport-Trainer Marc Helbig stellte das bekannte Fantasy-Strategiespiel " League of Legends" vor, anschließend gab es ein Showtraining. Die E-Sport-Mannschaft "Kieler Krabben" der Uni Kiel spielte in den Räumen bereits einige Partien. Das LEZ soll interessierten Bürgern auch ohne Anmeldung offenstehen, um sich am Computer auszuprobieren oder sich zu informieren.

Kommentar zum LEZ:Eine Chance für Kiel

Betrieben wird es von Festangestellten und Ehrenamtlichen. Da die Personalmittel aber noch nicht endgültig feststehen, ist noch nicht klar, wie die Öffnungszeiten des Landeszentrums aussehen, das im ersten Quartal 2020 offiziell eröffnet. Außer durch Fördergelder will sich das Zentrum durch Sponsoren finanzieren, aber auch kostenpflichtige Veranstaltungen etwa für Unternehmen anbieten.

