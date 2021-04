Kiel

Die Ermittler konnten Videobilder und mutmaßlichen Täter derart schnell zusammenführen, weil der Kieler polizeibekannt ist und wegen anderer Diebstähle erkennungsdienstlich erfasst war. Anhand der Aufnahmen konnte der mutmaßliche Täter, der sich nun vor dem Amtsgericht verantworten muss, nur kurze Zeit, nachdem die Überwachungsbilder an die Ermittler übergeben wurden, ausfindig gemacht werden.

Die Öffentlichkeit wurde aber erst am Mittwoch, also mehr als ein halbes Jahr später, über den geklärten Fall informiert. Dass der Fahdnungserfolg erst jetzt bekannt wurde, begründet Staatsanwältin Birgit Heß damit, dass Ergebnisse oft erst präsentiert werden, wenn der Täter verurteilt ist. „Hier haben wir entschieden, dass das Kunstwerk schon vorher herausgegeben werden kann.“

Skulptur wurde schon im August gefunden

Bevor das Kunstwerk allerdings zurückgegeben werden konnte, wurde es auf mögliche DNA-Spuren untersucht. Da es allerdings als Beweisstück für den anstehenden Prozess, der noch nicht terminiert ist, nicht benötigt wird, kann der „Liegende Akt“ die Ausstellung in der Förde Sparkasse nun wieder komplettieren.

Dass der „Liegende Akt“, ein Werk des österreichischen Bildhauers Fritz Wotruba, an die Hans-Henseleit-Stiftung zurückgegeben werden konnte und nun wieder in der Bürgergalerie in der Zentrale der Förde Sparkasse am Lorentzendamm ausgestellt ist, ist einer ehrlichen Finderin zu verdanken, die die Bronzeskulptur bereits Ende August 2020 bei einem Spaziergang in Kiel in einem Gebüsch entdeckte.