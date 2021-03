Kiel

Mit 80 Jahren kann man sein Leben etwas ruhiger angehen lassen. Spät frühstücken, ein wenig Golf spielen, nach dem Mittagsschlaf das Kreuzworträtsel lösen und abends ein gutes Glas Rotwein vorm Fernseher genießen. Dass all das kein Lebensmodell für Gerhard Lütje ist, hätte man sich im Grunde auch denken können.

Stillsitzen und zur Ruhe kommen ist so gar nichts für den CITTI-Gründer und Förderer von Holstein Kiel und THW. Schließlich gibt es noch genug Themen, die es anzupacken lohnt. Am heutigen Montag wird der Kieler 80 Jahre alt.

Vorab trafen wir den Unternehmer in seinem Büro im fünften Stock der Kieler CITTI-Verwaltung. Ein Gespräch über das Geheimnis des Erfolgs, aufbrausende Momente und KSV-Trainer Ole Werner.

Einzug der Störche ins Halbfinale im DFB-Pokal wirkt beflügelnd

Ein Gespräch mit Gerhard Lütje ist immer sachlich, kurz und knapp, lautet die landläufige Meinung. Vielleicht liegt es am Einzug der Störche ins Halbfinale im DFB-Pokal, an diesem Tag jedenfalls ist Gerhard Lütje in allerbester Plauderlaune.

Champagner gab es nach dem Holstein-Sieg gegen Rot-Weiss Essen zwar nicht, gesteht er lachend, aber immerhin ein kühles Bier und Weißwürste vorm heimischen Fernseher. „Was Holstein da gerade liefert, ist klasse“, sagt er, während er mit seinem Besuch am ovalen Konferenztisch Platz nimmt.

Auf dem Schreibtisch liegen die aktuellen Pläne zum Stadionausbau

Über dem Schreibtisch hängt ein Holstein-Trikot hinter Glas vom Aufstieg in die 2. Bundesliga von 2017. Schräg gegenüber ein knalliges Kunstwerk: zwei Störche, die einen Fußball im Nest umsorgen. Ein Bild von Gisella Reime, wie der Unternehmer verrät, der Frau von Ex-Holstein-Präsident Roland Reime.

Die Liebe zu Holstein Kiel ist omnipräsent. Sogar auf dem Schreibtisch selbst: Da liegen gerade die aktuellen Planungen zum Stadionausbau. 2026 soll alles fertig sein.

Das CITTI-Imperium umfasst knapp 30 internationale Standorte

Gerhard Lütje und der Fußball. Darüber könnte man Seiten füllen. Schon als Knirps kickte er in der Jugendmannschaft in seinem Heimatort Dänischenhagen. Später beim Post SV in Kiel. Doch irgendwann machte der Beruf einfach zu viel Spaß, und die Stunden wurden mit zum Aufbau eines Imperiums genutzt. Das besteht inzwischen aus über 8000 Angestellten und knapp 30 internationalen Standorten.

Das Geheimnis seines Erfolgs: Nur wer aufgibt, hat verloren

In den wenigen Texten, die es über Gerhard Lütje gibt, wird der Unternehmer gerne mal als mehrfacher Millionär bezeichnet. Darauf angesprochen, muss er lachen: „Da wurde vergessen, die Schulden gegenzurechnen.“

Aber das Geheimnis seines Erfolgs verrät er bereitwillig: „Immer einen Schritt nach dem anderen machen“, sagt er. „Mit guten Mitarbeitern und gutem Konzept.“ Und: „Nur wer aufgibt, hat verloren.“

Eins seiner Rezepte ist wohl auch, Ärger immer gleich rauszulassen. Was ihm bei einigen den Ruf einbrachte, aufbrausend zu sein. „Man kann nicht immer nett sein“, sagt er. „Wenn Dinge schlecht laufen, muss man die benennen.“

Noch jeden Morgen kommt er ins Büro. Um 7.30 Uhr. Immer mit Krawatte und meist mit einem freundlichen Lächeln, das seiner „rechten Hand“ Astrid Feldmann gilt. Die beiden sind seit mehr als 20 Jahren ein eingespieltes Team. „Sie weiß, wer mich stören darf und wer nicht“, sagt er spitzbübisch.

CITTI: 50 Prozent der Umsätze sind während der Corona-Pandemie weggebrachten

Leicht sind die Zeiten derzeit nicht. „Wirtschaftlich ist Corona für unsere Branche fatal. 50 Prozent der Umsätze sind durch die Schließung der Gastronomie weggebrochen“, erklärt Lütje. Aber er ist guter Hoffnung, dass es spätestens Mitte des Jahres wieder einigermaßen normale Verhältnisse geben wird.

Um die Zukunft der CITTI-Gruppe mache er sich indes keine Sorgen. „Wir sind ein echtes Familienunternehmen“, sagt er. Sohn Jan (52) ist seit Jahren als Verantwortlicher für die CITTI-Märkte mit an Bord, während Neffe Dirk Lütje als Geschäftsführer gemeinsam mit Geschäftsführer Peter Wenzel für den Auslieferungsbereich von Chefs Culinar zuständig ist. Nur Tochter Susanne (50) ist als Schriftstellerin einen ganz anderen Weg gegangen.

Die Karriere von Gerhard Lütje Gerhard Lütje hat seine einzigartige Karriere 1956 als Lehrling beim Vorgänger Paulsen & Hochfeld begonnen. Er arbeitete sich hoch bis in die Unternehmensleitung und erwarb schließlich die Firmenanteile. 1972 gründete er gemeinsam mit Bartels-Langness-Besitzer Fritz Langness seinen ersten CITTI-Großmarkt und erweiterte das Unternehmen nahezu jährlich mit großen Investitionen. Zusammen mit der rheinischen Jomo-Gruppe baute Lütje zudem den Gastronomie-Großhandel Chefs Culinar auf, der heute Niederlassungen auch in Dänemark, Schweden, Polen, Österreich und den Niederlanden hat. Ein weiteres Segment sind sechs Einkaufscenter, drei davon in Schleswig-Holstein, mit CITTI-Märkten als Ankermieter. Seit einigen Jahren umfasst die CITTI-Gruppe mit Lieferello auch einen Online-Shop. Darüberhinaus besitzt Gerhard Lütje Anteile an der Wunderino-Arena. Mit der CITTI-Gruppe unterstützt Lütje seit Jahrzehnten die KSV Holstein als einer der Hauptförderer und als Aufsichtsratmitglied sowie die Handballer des THW. 2012 wurde er mit dem Verdienstorden des Landes ausgezeichnet.

Gerhard Lütje: „Wenn mir mal was passiert, muss es weitergehen“

Immerhin gönnt sich Gerhard Lütje seit einem guten Jahr mit dem Prokuristen Jan Meyer eine weitere Unterstützung in der Unternehmensleitung. „Wenn mir mal was passiert, muss es weitergehen“, sagt Lütje und überlegt kurz. „In meinem Alter kann man schließlich alles Mögliche kriegen.“

Um fit zu bleiben, hat sich Gerhard Lütje einen Personal Trainer zugelegt. Einmal die Woche stemmt er nun Gewichte, macht Kniebeugen und Liegestütze. „Ich bin jedes Mal froh, wenn ich die Stunde hinter mir habe“, gibt er zu und stöhnt schon beim Gedanken daran. Vor ein paar Jahren war er noch ein leidenschaftlicher Golfspieler. „Aber ich merke, dass ich älter und schlechter werde.“

Großes Lob für Holstein-Trainer Ole Werner

Umso mehr genießt er den Höhenflug von Holstein Kiel. „Trainer Ole Werner ist außergewöhnlich gut“, sagt er. „Dem können wir was zutrauen. Er muss nur mit beiden Füßen auf dem Boden bleiben.“

Ob er früher mal überlegt hat, in die Politik zu gehen? Da muss Gerhard Lütje lachen. „Da hätte ich ja immer Mehrheiten gebraucht“, sagt er augenzwinkernd. „Das bin ich nicht gewohnt.“

Feiern wird er am heutigen Montag nicht. Corona ist schuld. Oder vielmehr: Corona sei Dank. Denn groß im Rampenlicht zu stehen, das liegt ihm nicht wirklich. „Ich hab‘ einmal in meinem Leben ein Geburtstagsfest gegeben“, erzählt er. Das war vor genau zehn Jahren. Freunde hatten ihn dazu überredet, 300 Gratulanten kamen, ebenso viele Hände mussten geschüttelt werden.

Geburtstag feiert er mit Lebenspartnerin Gaby Krämmer

Das kann ihm jetzt zum 80. nicht passieren. Zusammen mit seiner Lebenspartnerin, der Kieler Rechtsanwältin Gaby Krämmer (58), wird er einen geruhsamen Tag in seinem Haus in Schilksee verbringen. Vielleicht doch mal ein passender Moment für Rätsel und Rotwein.