6000 Euro für das Kieler Projekt „Schenke ein Lächeln“: Die beiden 16-jährigen Greta Balow und Sila Akcay wurden am Donnerstagmorgen mit dem Deutschen Kinder- und Jugendpreis 2020 in der Kategorie „Solidarisches Miteinander“ ausgezeichnet. Die beiden Schülerinnen besuchen Kinder am UKSH.