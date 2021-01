Kiel

Die Corona-Pandemie sorgt derzeit dafür, dass wir gefühlt nur noch von schlechten Nachrichten umgeben sind. Zu Kriegen und Krisen in den Meldungen kommen nun täglich aktuelle Corona-Todeszahlen und dramatische Lockdown-Folgen. Was machen diese negativen Nachrichten mit uns? Ein Gespräch mit dem Psychologen Prof. Julian Keil von der Kieler Uni über unser Hirn, unsere Wahrnehmung sowie über die Bedeutung von Klatsch und Tratsch.

Prof. Keil, überall werden wir derzeit mit negativen Nachrichten bombardiert. Corona inklusive der dramatischen Todeszahlen, Wirtschaftspleiten und Naturkatastrophen. Was macht das mituns?

Ja. Viele Nachrichten zurzeit wirken und sind sehr dramatisch. Diese Dramatik zieht unsere Aufmerksamkeit auf sich. Aus evolutionärer Sicht ist diese Aufmerksamkeit auch durchaus sinnvoll. Gute Nachrichten, oder neutrale Informationen sagen uns, ganz verkürzt „Alles ist in Ordnung“. Auf eine schlechte Nachricht müssen wir aber womöglich reagieren.

Wie könnte so eine Reaktion aussehen?

In der Regel gibt es eine relativ kurze Betroffenheit, und wir stellen uns dann auf die neue Situation ein. Das sehen wir gerade auch bei Corona: Seit knapp einem Jahr bekommen wir mit, dass täglich Menschen erkranken und sterben, aber wir haben uns, zumindest zum Teil, an diese neue Situation gewöhnt. Auf der anderen Seite leben wir, zumindest in Mitteleuropa, in einer sehr friedlichen und sicheren Zeit, aber auch an diese im Vergleich zu anderen Ländern sehr privilegierte Situation haben wir uns gewöhnt. Kurz gesagt, erregen also Neuigkeiten unsere Aufmerksamkeit, aber wir gewöhnen uns sehr schnell an Bekanntes.

Sind wir süchtig nach Dramen, nach negativen Schlagzeilen?

Ich denke nicht. Als soziale Wesen sind wir auf Rückmeldungen angewiesen, und hier können Nachrichten und Informationen über unsere soziale Umwelt helfen, unser eigenes Verhalten und unsere Rolle in einer Gesellschaft zu überdenken. Klatsch und Tratsch kann also als negatives Beispiel dienen, an dem wir uns vergewissern, uns richtig zu verhalten.

Bad News are good News: Wenn ich im Internet sehe, was auf KN-online am häufigsten angeklickt wird, sind das immer Nachrichten, die die Sensationslust befriedigen. Unfälle, Verunglückte und Sex & Crime. Ist das einfach menschlich?

Ich würde nicht so weit gehen, diese Reaktion auf negative Schlagzeilen als unkontrollierbaren Reflex zu betrachten. Neben den reinen Klickzahlen sind auch die Interaktionen mit den Leserinnen und Lesern zu betrachten: Es ist zum Beispiel möglich, dass viele Menschen auf eine Nachricht zu einem Unglück klicken, aber mehr Leserinnen und Leser auf positive Nachrichten kommentieren. Zudem werden Nachrichten nicht immer gleich bewertet. So kann beispielsweise die Nachricht, dass ein Marine-Schiff Richtung Mittelmeer aufbricht, von mir als positiv oder negativ bewertet werden – je nachdem wie ich zu Auslandseinsätzen der Marine stehe. Besonders kontroverse Themen könnten also womöglich die meisten Interaktionen hervorrufen.

Dazu fallen mir sofort auch die vielen Hasskommentare in den sozialen Medien ein.

Es sieht womöglich nur so aus, als wäre das nur ein Problem der sozialen Medien. Twitter, Facebook oder Instagram haben zu einer sehr starken Demokratisierung der Meinungsäußerungen beigetragen. Meinungen, die vielleicht früher nur in einem kleinen Kreis geteilt wurden, können nun sehr große Kreise ziehen. In den sozialen Medien, wie in den klassischen Medien, rufen kontroverse Thesen meist eine starke Reaktion hervor. Allerdings sollten wir im Blick behalten, dass wir gerade in den sozialen Medien eine große Macht darüber haben, was wir sehen und hören. Wenn mich bestimmte Meinungen oder Informationen belasten, kann ich mich in den sozialen Medien in meine Filterblase zurückziehen, und zum Beispiel nur Katzenbilder anschauen.

Sie untersuchen unser Gehirn mittels Elektroenzephalografie. Was kann man sich vereinfacht darunter vorstellen?

Unser Gehirn ist ständig aktiv, und Informationen werden in unserem Nervensystem als elektrische Impulse übertragen. Diese elektrischen Impulse lassen sich mit der Elektroenzephalographie ( EEG) messen, und aus diesen Messungen können wir Rückschlüsse ziehen, welche Teile unseres Gehirns zu welchem Zeitpunkt an der Verarbeitung einer Information beteiligt sind und wie sie miteinander Informationen austauschen.

Sehen Sie in unserem Gehirn, dass wir auf negative Schlagzeilen anspringen?

Wenn wir uns die Informationsverarbeitung im Gehirn anschauen, dann sehen wir, dass Informationen, die für uns im Moment besonders relevant sind, eine starke Reaktion hervorrufen. In unseren Laboruntersuchungen vergleichen wir zum Beispiel, wie wir auf angenehme oder unangenehme Bilder oder Töne reagieren. Unangenehme Reize erzeugen dabei in der Regel stärkere Reaktionen, genauso wie zum Beispiel negative Bewertungen.

Das gilt aber nur für seltene oder neue Reize. Wenn wir also den gleichen, auch unangenehmen, Reiz immer wieder sehen, dann gewöhnen wir uns an diesen Reiz, können sein Auftreten vorhersagen, und die Reaktion in unserem Gehirn wird immer geringer.

Wenn Sie das Gehirn meiner Großmutter untersuchen würden, die ja nicht mit dieser Fülle an Nachrichten aufgewachsen ist, würden Sie da etwas anderes sehen?

Die Prozesse, die ich in meiner Arbeit untersuche, sind recht universell und grundlegend. Ich hoffe, Ihre Großmutter ist gesund und munter, und da würden wir vermutlich die gleichen Dinge sehen. Es gibt aber Untersuchungen, die zeigen, dass gerade ältere Menschen bei der Verarbeitung von Reizen stärker auf ihre Erfahrungen und bestehendes Wissen zurückgreifen.

Eine Erklärung dafür ist, dass mit zunehmendem Alter durch Einschränkungen der Hör- oder Sehfähigkeit die Informationen, die wir aus unserer Umwelt bekommen, eingeschränkt werden. Wir alle füllen Lücken oder Fehler in der uns erreichenden Information durch Vermutungen und Erwartungen aus, und je mehr Lücken und Fehler die Information hat, desto mehr muss ich mich auf mein bestehendes Wissen verlassen.

Psychiater und Psychotherapeuten haben festgestellt, dass immer mehr Menschen darüber klagen, dauerhaft mit negativen Nachrichten konfrontiert und deswegen permanent besorgt zu sein. Wie kann man seine Wahrnehmung auch auf Positives lenken?

In der Regel können wir nicht alle Informationen gleichzeitig verarbeiten, sondern müssen unsere Aufmerksamkeit auf die gerade wichtigsten Dinge richten. Gleichzeitig erregen aber negative Nachrichten unsere Aufmerksamkeit. Wir befinden uns also ständig in einem Spannungsfeld zwischen den Nachrichten, die uns erreichen, und den Motiven und Zielen, auf die wir uns konzentrieren möchten.

Diese Spannung auszugleichen, und unsere Aufmerksamkeit zu lenken, ist anstrengend und kann uns manchmal auch überfordern. Hier kann es helfen, einmal innezuhalten, und ganz bewusst und achtsam zu schauen, was denn gerade für mich wichtig ist. Kurzfristig kann es auch helfen, sich in einem Moment der Belastung abzulenken, also das Handy wegzulegen, und den Fernseher auszuschalten. Eine dauerhafte Lenkung der Gedanken auf etwas Positives können wir zum Beispiel dadurch erreichen, in dem wir uns bewusst Zeit dafür nehmen, uns zu überlegen, für was wir dankbar sind, oder welche, auch kleinen Dinge uns über den Tag Freude bereitet haben.