Studentenfieber in Kiel: Zum Start ins Studium gehört an der Förde nicht nur die hochoffizielle Begrüßung im Audimax, mindestens genauso wichtig sind für viele Erstsemester die überraschenden Erfahrungen bei den legendären Stadtrallyes, die jedes Jahr von den Fachschaften organisiert werden. Ob Trinkspiel oder Nacktbaden – was die Frischlinge erwartet, wissen sie vorher selbst nicht so genau.