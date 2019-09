Kiel

Die gegen Ende dieses Jahres erwartete Fertigstellung des Holsten-Fleets steigert offenbar das Interesse an der Nutzung noch leerstehender Ladenlokale in der Innenstadt in Kiel. So eröffnen unmittelbar an der neuen Wasserfläche zwei zusätzliche Gastronomiebetriebe. Außerdem hat der lange Leerstand des Lad...