Zum Drachenbootrennen werden 3500 Paddler erwartet. Auch Ministerpräsident Daniel Günther hat sein Kommen zugesagt. Dazu lockt ein vielfältiges Rahmenprogramm mit Foodtrucks, Azubibörse, bunten Kostümen und einem Spezialrennen.

„Das Melde-Ergebnis ist schon ganz ordentlich. Aber es dürfen gerne noch ein paar mehr werden“, sagt Cheforganisator Bernd Lensch von der Ellerbeker Turnvereinigung, die zusammen mit den Wirtschaftsjunioren Kiel das Event auf die Beine stellt.

Drachenboot und Steuermann werden gestellt

Am Freitag, 6. September, können bis zu 60 Teams aus ganz Schleswig-Holstein beim Schul-Cup starten. Am Tag darauf werden bis zu 120 Teams beim Fun-Cup in verschiedenen Startklassen erwartet. Pro Team werden 18 Paddler und ein Trommler benötigt. Drachenboot und Steuermann werden gestellt. Viele Teams schneidern zudem kreative und aufwendige Kostüme für ihr Rennen und nehmen so zusätzlich an der Kostümwertung teil.

Spezialrennen und Streetfood

„In diesem Jahr wollen wir die Streetfood-Idee noch weiter ausbauen“, so Bernd Lensch. „Das kam sehr gut bei den Besuchern an.“ Auch das Spezialrennen, das 2018 das erste Mal stattfand, sei ein echtes Highlight gewesen und hätte viele, viele Schaulustige angelockt. Im vergangenen Jahr hatte es der Schwimmer Markus Quandt geschafft, das Drachenbootteam der Kiel Dragons abzuhängen. Mit einer Handbreit Vorsprung schwamm er als Erster ins Ziel.

„Diesmal wird aber ein Sportler einer anderen Sportart gegen unser Drachenboot antreten“, sagt der Organisator. Mehr wird aber noch nicht verraten. Nur, dass es wieder sehr spannend werden soll.

Noch gibt es zwar keine definitive Zusage, aber Bernd Lensch hofft, in diesem Jahr auch Gäste aus Kiels Partnerstadt San Francisco begrüßen zu können. 21 Paddler von der Ellerbeker Turnvereinigung und befreundeten Teams waren im Herbst 2018 in Amerika beim dortigen Rennen gestartet und kamen restlos begeistert zurück.

„Ich hatte vor der Reise hohe Erwartungen“, gesteht Bernd Lensch. „Aber die wurden bei Weitem übertroffen.“ Und das lag nicht nur am zweiten Platz, den das Kieler Team im Amateur-Bereich erreichte. Es lag eher an der unglaublich herzlichen Aufnahme. In mehreren örtlichen Zeitungen wurde über das Team aus Deutschland berichtet. Sogar in China erschien ein Artikel über die Kieler Gäste.

Drachenbootrennen mit kleinen Einschränkungen

Doch zurück zum Kieler Drachenbootrennen: Mit leichten Sorgenfalten blickt Bernd Lensch auf die derzeitige Bausituation an der Hörn. „Durch die Bauphase stehen uns weniger Stellplätze zur Verfügung“, sagt er. „Die Teams müssen deshalb enger zusammenrücken.“ Zudem seien die Parkplätze knapp. „Zum Glück haben wir den Hauptbahnhof in unmittelbarer Nähe. Das ist für die Paddler, die von auswärts kommen, ideal.“

Die kommenden drei Jahre rechnet Lensch damit, dass es für die Kieler Drachenboottage aufgrund der regen Bautätigkeit an der Hörn enger wird. „Aber wenn alles fertig ist, wird es toll werden.“ So richtig Sorgen müssen sich Bernd Lensch und seine vielen Helfer aber nicht machen: Das Kieler Drachenbootrennen lockt so viele Teilnehmer an wie kaum ein anderes in Deutschland. Daran werden so ein paar Baustellen doch wohl nichts ändern?

Anmeldung und weitere Infos: www.kielerdrachenboottage.de

