Kiel

Man kann noch so gut planen, das Leben macht, was es will. Diese Erfahrung erleben gerade Benjamin (38) und Sina Pieritz (35). Die beiden Segler wollten mit ihren Kindern Kyell (3) und Ida (2) drei Jahre lang auf Weltreise gehen. Doch der Traum zerplatzte.

Statt in der Karibik sitzt die junge Familie nun im Sporthafen Stickenhörn in Kiel-Friedrichsort auf ihrer Segeljacht „Nomad“. Eine nervenaufreibende Zeit liegt hinter ihnen.

Auf dem Schiff erzählen sie ihre Geschichte. Eine Geschichte, die mit einem kaputten Motor und Betrügern beginnt und mit fünf Meter hohen Wellen und einem Happy End endet. Der gute Ausgang hat übrigens viel mit einem Kieler zu tun.

Über den Nordatlantik wieder nach Deutschland

Gemütlich schaukelt die Jacht „Nomad“ - eine Beneteau Oceanis 473 - im Sporthafen. Die Sonne lacht. Die Familie auch. Denn erst seit wenigen Tagen sind sie wieder vereint. Während Sina mit den Kindern die vergangenen Wochen in Pelzerhaken ( Kreis Ostholstein) in einer Ferienwohnung verbringt, kämpft sich Benjamin Pieritz mit der Jacht von der amerikanischen Ostküste über den Nordatlantik zurück nach Deutschland.

„Eine Strecke, die auch für erfahrene Segler aufgrund der dort herrschenden Winde eine Herausforderung darstellt“, sagt der Skipper lachend. Zum Glück kann er jetzt wieder lachen. „Wir waren zwischenzeitlich wegen Corona und der drohenden Hurrikan-Saison ziemlich verzweifelt“, fügt Sina Pieritz hinzu.

Fünf Jahre in New York Geld für die Weltreise angespart

Die vergangenen fünf Jahre leben die beiden in New York. Dort kaufen sie die Jacht und bauen sie jahrelang für die Weltreise um. „Im April 2019 verkauften wir dann all unser Hab und Gut und zogen aufs Schiff“, erzählen der Wirtschaftsinformatiker und die Ökotrophologin. Wenig später kann die Weltreise beginnen.

„Leider kamen wir nur bis Florida“, erzählt Benjamin Pieritz. „Dann war der Motor kaputt.“ Nach einem Notruf werden sie am 30. November nach Fort Lauderdale geschleppt und haben Glück im Unglück. Sie finden ein Unternehmen, das den Motor reparieren will, und einen „günstigen“ Liegeplatz bei einem privaten Anbieter. „Statt den dort üblichen 300 Dollar für den Liegeplatz pro Nacht mussten wir nur 600 Dollar im Monat bezahlen“, erzählt der Segler.

Ein kaputter Motor bremste die Weltumsegler aus

Doch die Reparatur dauert und dauert. Als der Motor nach drei Monaten geliefert wird, ist klar, dass sie an professionelle Trickbetrüger geraten sind. Auch die Polizei und ein Anwalt können nicht helfen. Der alte Motor ist nach wie vor Schrott, und die 10.000 Dollar Anzahlung sind futsch. Während die Bestellung für einen neuen Motor läuft, fliegen sie kurz nach Deutschland zum Familienurlaub. Doch in der Zeit verändert Corona die Welt.

„Wir durften jetzt plötzlich nicht mehr nach Amerika zurückfliegen“, erzählt Benjamin Pieritz, der aus Wistedt südlich von Hamburg stammt. Die Verzweiflung ist groß. Denn die Hurrikan-Saison naht, und ihre Jacht ist dann in großer Gefahr.

Segler stranden überall auf der Welt

In Deutschland verfolgen sie in einer Ferienwohnung, wie immer mehr Länder dicht machen. Wie Segler überall auf der Welt stranden und nicht mehr nach Hause kommen. „Je mehr Nachrichten ich gelesen habe, desto klarer wurde, dass wir unsere Reise so nicht fortsetzen können“, sagt die Seglerin. „Nichts war plötzlich sicher, schon gar nicht für zwei kleine Kinder.“

Die junge Familie entschließt sich, dass Benjamin Pieritz die Jacht alleine nach Deutschland holt. Bei seinen Recherchen im Internet erfährt er, dass Eltern, deren Kinder so wie seine die doppelte Staatsbürgerschaft haben, nach Amerika einreisen dürfen. Und es klappt tatsächlich.

Wie bekommt man eine Crew in so schwierigen Zeiten?

Kaum ist er wieder in Fort Lauderdale, nutzt er die zweiwöchige Quarantänezeit zum Einbau eines neuen 18.000 Dollar teuren Motors. „Ich hatte sowas noch nie gemacht“, sagt er grinsend. „Aber irgendwie hat es funktioniert.“ Nun ist nur noch das Problem: Wie bekommt man eine Crew für eine Atlantiküberquerung?

„Die Tour ist nicht ohne“, sagt der Segler. „Alleine hätte ich mir das nicht zugetraut.“ Schließlich findet er einen ehemaligen Arbeitskollegen und seine Tochter. „Ein Glücksfall.“

Doch unterwegs auf der rund 4000 Seemeilen langen Rückreise muss er mit seiner Crew noch einmal mit etlichen Unwägbarkeiten kämpfen. Mit Tropensturm „Dolly“ und „Eduard“, mit einem zerstörten Autopiloten an Bord, mit fünf Meter hohen Wellen. Und dann herrscht eine gefühlte Ewigkeit Flaute, und der Diesel an Bord wird knapp.

Die Aktion "Rolling Home" von Trans Ocean ist die Rettung

„Im Internet bin ich im Vorweg der Tour auf die Aktion ,Rolling Home‘ gestoßen und hab‘ gefragt, ob ich da mitmachen darf“, erzählt der Skipper. So bekommt er Kontakt zu dem Kieler Johannes Frost (63), der die Strecke selbst schon gesegelt ist, und den anderen Helfern von Trans Ocean (siehe Infostück). „Hätte ich die nicht gehabt, wären wir heute noch nicht hier“, sagt er und lässt seinen Blick über die ruhige See gleiten. „Ich erzähle das jetzt so gefasst“, sagt er nachdenklich. „Aber lustig war das alles nicht.“

Hätte er mit seiner Jacht „Nomad“ irgendwo in der EU angelegt, um zu tanken, hätte das ein weiteres riesiges Loch ins Budget gerissen. „Wir hätten dann rund 30.000 Euro an Einfuhrsteuern direkt beim Tanken entrichten müssen, weil wir die Jacht in Amerika gekauft hatten“, sagt er. „Zudem hätten wir in Quarantäne gemusst.“

Doch die Anwälte von Trans Ocean finden eine Lösung. Die Kanalinseln gehören steuerlich nicht zu der EU. „So konnten wir in Guernsey tanken.“ Vergangene Woche kommen sie schließlich nachts um 2 Uhr in Cuxhaven an. Da sie in Deutschland ihren neuen Wohnsitz gemeldet haben, wird keine Einfuhrsteuer fällig. Die Jacht gilt als Übersiedlungsgut.

Von der Karibik in die Heimat Mit einer einzigartigen Hilfsaktion werden seit Anfang Mai Segler unterstützt, die von der Karibik zurück in ihre Heimat wollen. Jetzt in unsicheren Corona-Zeiten ist das alles andere als einfach. Das Projekt heißt „Rolling Home“ und wurde vom Verein Trans Ocean (TO) mit Sitz in Cuxhaven ins Leben gerufen. Rund 30 ehrenamtliche Helfer und acht Bootsmanager sind seitdem dabei, den gestrandeten Jachten per Funkgerät und Computer dabei zu helfen, sicher wieder nach Europa zu kommen. Leiter der Aktion ist der Kieler Segler Johannes Frost. Zusammen mit seinem Team berät er die Langstreckensegler über die aktuelle Wetterlage, coronabedingte Schließungen von Häfen und verhängte Ausgangssperren. Hilfe gibt es auch bei technischen Problemen. Die Betreuer sind rund um die Uhr erreichbar. 35 Crews nutzten das kostenlose Angebot bisher. Zwei Jachten sind noch unterwegs. „Es ist anstrengend“, sagt Johannes Frost. „Aber die Freude, wenn ein Problem gelöst ist, hilft über die Strapazen hinweg.“ Unterstützung bekommt der Verein Trans Ocean bei der außergewöhnlichen Rückholaktion vom Amateurfunkverein „Intermar“ sowie dem Cruising Club Schweiz ( CCS).

In Cuxhaven wird die Segeljacht "Nomad" freudig begrüßt

In Cuxhaven werden Benjamin Pieritz und seine Crew freudig begrüßt. Trotz der frühen Stunde. Seine Frau Sina, die Kids und viele Freunde und Verwandte warten am Pier. „Nach zwei Monaten und drei Tagen hatte ich endlich meine Familie wieder“, sagt Benjamin Pieritz und grinst breit.

Nun sind sie alle in Kiel. Kyell und Ida wuseln auf dem Schiff, trinken Apfelschorle, naschen Gurkenscheiben und buhlen um Papas Aufmerksamkeit. Sina Pieritz atmet kräftig durch. „Das hier ist alles, was wir haben“, sagt sie und zeigt auf die 14-Meter-Jacht. „Das ist unser Zuhause.“

Klar, war es anfangs schwer, den Traum von der Weltreise erst einmal zu begraben. „Wir haben auf so vieles verzichtet, so lange drauf hingearbeitet. Und dann platzt dieser Traum.“ Doch inzwischen sei sie mit der derzeitigen Situation versöhnt. Denn im Grunde hat sie der Motorschaden, mit dem alles begann, gerettet. Wäre das nicht passiert, säßen sie irgendwo in der Karibil. Mit der alljährlichen Hurrikan-Saison keine angenehme Vorstellung.

In Lübeck soll jetzt die Weltreisen-Kasse wieder aufgefüllt

Wie es weitergeht? „Wir werden uns jetzt Jobs suchen und eine Wohnung mieten - vermutlich in Lübeck“, sagen sie. „Die Weltreisen-Kasse müssen wir erst einmal wieder auffüllen. So lange machen wir nur kleine Törns auf der Ostsee.“ Frühestens in fünf Jahren, so schätzen sie, kann es wieder losgehen. Zu Viert. Einmal um die Welt. Aber jetzt gibt es erst einmal „Family-Quality-Time“ in Kiel. Lediglich die Heizung muss nun noch nachträglich an Bord eingebaut werden. Denn zwischen Norddeutschland und der Karibik ist dann doch ein großer Unterschied.

