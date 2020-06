Wohnbau statt Adventgemeinde

Kiel

Das bestätigte Stadtbaurätin Doris Grondke, die auch erläuterte, dass an dieser Stelle im gehobenen Villenstadtteil Düsternbrook nicht die für städtische Verfahren vorgeschriebene Quote von 30 Prozent Sozialwohnungsbau greift. Vielmehr handele es sich um ein Bauprojekt nach Paragraf 34 im Baugesetzbuch. Das heißt, für diesen Bereich entsteht kein festgeschriebener Bebauungsplan. Demnach gilt vor allem eine Vorgabe: das sogenannte Einfügungsgebot. Das Neubauprojekt darf also gegenüber den Nachbarbauten nicht aus dem Rahmen fallen.

BBP Architekten aus Kiel realisieren den Bau

Dafür gesorgt hat allem Anschein nach das Kieler Architekturbüro BBP. Das sei aus einem kleinen Verfahren mit insgesamt drei Büros zur Sicherung der Bauqualität als Sieger hervorgegangen, so Grondke. BBP zeichnete bereits für das Schlossquartier in der Kieler Altstadt sowie für den Neubau der Goethe-Gemeinschaftsschule verantwortlich. Eigentümer und Bauherr ist die NDV Liegenschaftsverwaltung, die eine gemeinnützige Tochtergesellschaft der evangelischen Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten ist. Für die Umsetzung des Projekts ist die Tas-Managementgesellschaft aus Hamburg verantwortlich – unter anderem bekannt von der Hörn.

"Ich möchte an dieser Stelle die gute Zusammenarbeit mit den Bauherren und Investoren hervorheben", sagte Stadtbaurätin Doris Grondke. "Dieses Vorhaben ist ein weiterer wichtiger Baustein zur Realisierung von Wohnraum in Kiel." Realisiert werden sollen insgesamt neun Mietwohnungen mit 70 bis 130 Quadratmeter Wohnfläche. Das Grundstück, auf dem derzeit noch das Gemeindehaus der Adventgemeinde ruht, ist 870 Quadratmeter groß. Und klar ist: Die Stadtlage ist exquisit. So werden wohl auch die Preise ausfallen.

Adventgemeinde zieht nach Elmschenhagen

Die Adventgemeinde selbst zieht im kommenden Jahr in ein neues Gemeindezentrum in der Preetzer Straße in Elmschenhagen-Nord. Dann können Abriss und Neubauten erfolgen. "Die Tas-Projektmanagement betreut den Neubau vom Rückbau des Gemeindehauses bis zur schlüsselfertigen Übergabe an den Bauherrn", sagt Thomas Marcus, Geschäftsführer der Projektgesellschaft. "Wir rechnen mit dem Baubeginn Ende dieses Jahres."

Grondke freut sich auf das Ergebnis, das sich prägnant in die Umgebung an der T-Kreuzung zum Forstweg einfügen soll. "Seitens aller Beteiligten wird Wert auf Qualität gelegt, und so wurde mit dem Entwurf die Kubatur ausgewählt, die sich in die umliegende Bebauung sehr gut einfügt und zugleich eine hohe Bauqualität verspricht." Mit tiefen Fenstern und steilem Dach wird der Bau dennoch ein architektonisches Ausrufezeichen setzen – wenn auch nicht für Geringverdiener.

