Zwangspause für die Seebadeanstalt

Kiel

Der Grund sind umfassende Sanierungsarbeiten an der Zugangsbrücke von der Kiellinie zum Hauptgebäude. Am Mittwoch begannen Arbeiter mit der Demontage des Stegs. Auf der Brücke müssen drei hölzerne Querträger ausgetauscht werden, wie die Stadt Kiel mitteilt. Die Träger sind zum Teil vergammelt und mussten bereits provisorisch verstärkt werden. Jetzt werden sie abgebaut und entsorgt. Die Kosten für die Baumaßnahme sollen im fünfstelligen Bereich liegen. Eine genaue Summe wird laut Stadt erst bei Abschluss der Arbeiten feststehen.

Die Arbeiten überwacht das Tiefbauamt der Stadt, da die Badeanstalt zu den städtischen Bädern gehört. Für die Arbeiten müssen die Arbeiter die als Belag aufgeschraubten Eichenbohlen entfernt und im Laufe der nächsten Wochen erneuern. Deshalb musste der Steg auch für die Winterbader gesperrt werden, die einen Schlüssel zur Anlage haben. Als Ausweichplatz haben sie jetzt den Strand und die Seebadeanstalt in Holtenau entdeckt.

Gastronomie macht bis Mitte März Pause

Die Gastronomie der Seebar ist derzeit ohnehin geschlossen und macht bis Mitte März eine Winterpause. Bis dahin, so hofft die Stadt, sollen die Arbeiten ohnehin abgeschlossen sein. Aktuell geht die Baufirma von acht Wochen aus. Diese Zeit ist aber so kalkuliert, dass auch Pausen durch Stürme den Zeitplan nicht gefährden können.

Für die Arbeiter der Kappelner Firma Ostseedienst ist das nicht die einzige Baustelle in der Kieler Förde. „In den Sporthäfen ist diese Zeit mit Blick auf die Baumaßnahmen die Großkampfzeit“, sagt Philipp Mühlenhardt, Geschäftsführer der Sporthafen Kiel GmbH. Für die Betreiber der Sporthäfen, von Schilksee bis in die Schwentine, sind die Wintermonate keine Ruhepause. Wenn die Segel- und Motorboote an Land sind, müssen Stege, Pontons und Brücken saniert werden.

Viele Baustellen in den Häfen

„Für derartige Arbeiten investieren wir pro Jahr so um die 800.000 Euro“, sagt Mühlenhardt. In diesem Winter liegt der Schwerpunkt bei einer Spundwand im Olympiahafen in Schilksee, die für eine halbe Million Euro saniert wird. Eine zweite Baustelle ist in der Schwentine, wo Schwimmstege saniert werden.

Hinzu kommen noch viele kleine Ausbesserungen. „Wir setzen dabei auf regionale Firmen wie Ostseedienst und Unterwasser Krause“, so Mühlenhardt. Ein Teil der Ausbesserungen geht auch noch auf die Schäden der beiden schweren Stürme im Januar 2019 zurück. In diesem Winter ist die schleswig-holsteinische Ostseeküste bislang von Stürmen und einem Wintereinbruch verschont geblieben.

Viele Sportboote im Wasser

Angesichts der immer milderen Winter und des Ausbleibens von Eis sind auch viele Sportboote im Wasser geblieben. Während der vergangenen Wochenenden waren auch Segelboote auf der Förde unterwegs. Für diese Boote gibt es in Stickenhörn die Möglichkeit zur Überwinterung im Wasser.

