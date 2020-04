Corona-Krise: 200.000 Passanten fehlen in der Holstentraße

Kiel

In der vergangenen Woche liefen rund 80 Prozent weniger Menschen durch die Holstenstraße als im Vergleich zur letzten Märzwoche im Jahr 2019, berichtet Eva-Maria Zeiske von Kiel-Marketing, das die Daten erhebt. In konkreten Zahlen heißt das: Statt gewöhnlich 18.737 Passanten pro März-Tag kamen zuletzt täglich nur noch rund 4000 Menschen an dem Frequenzzähler in der unteren Holstenstraße auf Höhe des Howe-Hauses vorbei.

Kontinuierlicher Rückgang

„Die Zahlen sind sehr eindeutig. Mit dem Erlass, die Schulen und Kitas zu schließen, ging es kontinuierlich und immer deutlicher bergab“, sagt Zeiske. 13576 Besucher wurden am 16. März noch gezählt. Seit das öffentliche Leben mehr und mehr eingeschränkt wurde, ist zu beobachten, wie von Tag zu Tag weniger Menschen in die Holstenstraße kommen. Der erste große Einbruch ist am 18. März zu verzeichnen. An dem Tag, an dem per Erlass die meisten Geschäfte schließen und Touristen Schleswig-Holstein verlassen mussten, niemand mehr einreisen durfte und die Restaurants zur Schließung gezwungen waren, kamen nur noch 5964 Passanten.

Weniger Besucher seit dem ersten Covid-19-Fall

Doch bereits zu Beginn der Corona-Krise waren die ersten Auswirkungen zu spüren. Nachdem der erste Covid-19-Fall in Kiel am 11. März bestätigt wurde, sank die Zahl der Besucher. Am 11. März waren noch 19.267 Menschen in der Holstenstraße unterwegs, am 12. waren es 14.633 und am 13. März 15.741. Zwar kamen am 14. März wieder 17.325 Passanten an dem Frequenzzähler vorbei, allerdings handelte es sich bei dem Tag um einen Sonnabend. Eine Woche zuvor bummelten noch 28.579 Menschen durch die Holstenstraße.

In den folgenden Tagen gingen die Zahlen weiter runter – und zwar rasant. Zwischen Montag, dem 23., und Freitag, dem 27. März, passierten im Schnitt 4457 Menschen den Frequenzzähler. Die Zahlen sind zuletzt stabil geblieben. „Da es sich eingependelt hat, ist das wahrscheinlich der verbleibende Anteil von Berufstätigen und Anwohnern“, sagt Zeiske. Tatsächlich zieht die Holstenstraße kaum Menschen an, die sich dort treffen, um Zeit gemeinsam zu verbringen. Die Freizeit im Freien verbringen die Kieler eher am Wasser oder in den Parks.

Corona: Nur noch Anwohner und Berufstätige in der Innenstadt

Die Vermutung, dass sich hauptsächlich nur noch Berufstätige und Anwohner in der Holstenstraße aufhalten, bestätigt ein Blick auf die Frequenzzahlen am Wochenende. Am vergangenen Sonnabend waren es 3286 Besucher, am Sonntag 1731. Zum Vergleich: Am letzten Märzsonnabend 2019 kamen 27.397 Menschen – das ist ein Rückgang um 88 Prozent.

Auf den ganzen März betrachtet, in dem die ersten eineinhalb Wochen noch normal liefen und mit dem Kieler Umschlag, der am Anfang des Monats einen Besucherrekord aufgestellt hat, ist ein Rückgang um rund 200.000 Besucher zu verzeichnen - gezählt wurden knapp 350.000.

Einige Geschäfte verkürzen Öffnungszeiten

Einige Geschäfte, die in der Innenstadt noch geöffnet haben, reagieren bereits auf die ausbleibende Kundschaft. So schließt der Edeka-Supermarkt am Asmus-Bremer-Platz, der auf viel Laufkundschaft setzt, bereits um 18 Uhr statt um 20 Uhr, und auch die Drogerie Rossmann passt ihre Öffnungszeiten an.

