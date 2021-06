Bei einem Unfall mit einem E-Scooter sind ein Fenster und die Auslage eines Geschäfts am Hauptbahnhof in Kiel zerstört worden. Eine Zeugin will gesehen haben, wie ein Mann am frühen Sonnabend, 5. Juni, mit dem elektrisch angetriebenen Roller gegen das Schaufenster des Tabakladens gekracht ist.