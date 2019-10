Günther Bantzer ist tot. Der Oberbürgermeister mit der längsten Amtszeit in der Kieler Nachkriegsgeschichte (1965 bis 1980) starb im Alter von 98 Jahren in Kiel. Das bestätigte eine Sprecherin der Stadt. Bantzers Name ist auf ewig mit den Olympischen Segelwettbewerben 1972 in Kiel verbunden.