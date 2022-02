Kiel

Die Polizei hat am Mittwoch in Kiel zwei junge Männer vorläufig festgenommen, weil sie im Stadtteil Wellingdorf im Bereich Wohldkoppel in eine Gartenlaube eingebrochen sein sollen. Laut Polizei bedrohte ein Tatverdächtiger auf seiner Flucht vom Tatort einen Zeugen sowie eine Polizeibeamtin und einen Polizeibeamten während der Festnahme mit einem Messer. Die Polizei prüft nun, ob der mutmaßliche Einbruch mit ähnlichen Fällen in diesem Teil Kiels zusammenhängt.

Nach Angaben der Polizei war ein 53-jähriger Pächter einer Gartenparzelle am Mittwochmorgen auf die beiden 22 und 26 Jahre alten mutmaßlichen Einbrecher aufmerksam geworden. Er habe sie über ein Videosystem auf seinem Kleingartengrundstück entdeckt. Gegen 9.20 Uhr meldete sich der Pächter daher bei der Polizeileitstelle.

Pächter stellt die mutmaßlichen Einbrecher – Zeuge wird mit Messer bedroht

Diese habe umgehend Streifenwagenbesatzungen des 4. Polizeireviers sowie der angrenzenden Polizeistation Schwentinental zum Einsatzort geschickt. Doch auch der Pächter machte sich offenbar auf den Weg zum Kleingartengelände – und traf auf die beiden Tatverdächtigen.

Weil die beiden jungen Männer mit ihren Fahrrädern entwischen wollten, habe sich der 53-Jährige ihnen in den Weg gestellt. Dadurch soll es zu einem Handgemenge zwischen einem der mutmaßlichen Täter und dem Pächter gekommen sein.

Vorläufige Festnahme im Kieler Tröndelweg

Ein Zeuge, der dem Pächter dann zur Hilfe geeilt sein soll, sei plötzlich von dem anderen Tatverdächtigen mit einem Messer bedroht worden. Schließlich habe der Parzellenpächter die Tatverdächtigen mit einem Tierabwehrspray in die Flucht schlagen können.

Laut Polizei konnten eine Beamtin und ein Beamter den 26-jährigen Tatverdächtigen schließlich in der Straße Tröndelweg vorläufig festnehmen. Während der Ansprache der Polizeikräfte soll der Mann jedoch mit einem gezogenen Messer auf die Beamten zugegangen sein, legte dieses nach mehrfacher Aufforderung aber ab.

Der andere polizeibekannte Tatverdächtige konnte nach Angaben der Einsatzkräfte wenig später vor seiner Wohnung vorläufig festgenommen werden. Beide Männer wurden nach den polizeilichen Maßnahmen in der Polizeistation Wellsee nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Kiel wieder entlassen.

Auf die Tatverdächtigen kommt ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls zu. Der 26-Jährige wird sich zusätzlich wegen des Verdachts der Bedrohung und des Verdachts des tätlichen Angriffes auf Vollstreckungsbeamte verantworten müssen.

Die Beamtinnen und Beamten der Polizeistation Wellsee haben in diesem Verfahren die Ermittlungen aufgenommen und prüfen einen möglichen Tatzusammenhang mit ähnlichen Fällen.

Um das sichergestellte Diebesgut zuordnen zu können, bittet die Polizeistation Wellsee Besitzerinnen und Besitzer von Kleingartengrundstücken um Mithilfe. Wer von möglichen Diebstahltaten betroffen ist, wird gebeten sich mit der örtlichen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.