Eröffnung am 18. November - Eisfestival in Kiel: Was Sie erwartet und welche Regeln gelten

Es ist soweit: Schlittschuhlaufen und Eisstockschießen kehren nach Kiel zurück. Am Donnerstag wird das Eisfestival am Ostseekai in Kiel eröffnet. Was Sie auf der neuen Eisbahn erwartet und welche Corona-Regeln gelten.