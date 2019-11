Kiel

Die Eislaufbahn in Kiel steht in diesem Jahr erstmals an der Hörn. Das hat gleichwohl Vorzüge und Nachteile. "Der Standort in der Innenstadt mit Panoramaaussicht aufs Wasser ist nahezu genial", sagte Eisfestival-Organisator von Kiel-Marketing, Johannes Hesse.

Doch es gibt zum Wasser hin ein Gefälle von etwa 90 Zentimetern, das bei der Errichtung des Zeltbaus ausgeglichen werden muss. Was die Stadt genau beim Bauabnahmetermin zu bemängeln hatte, wollte Hesse bei der Vorstellung des Stadtwerke-Eisfestivals vor zwei Tagen nicht genau sagen: "Im Prinzip geht es um Statik und Standsicherheit."

Eisfestival eröffnet am 14. November um 18 Uhr

Jetzt wurden aber die notwendigen Arbeiten durchgeführt, sodass das Eisfestival am Abend wie geplant eröffnen kann. Zur Eröffnungsfeier von 18 bis 21 Uhr erwartet die Gäste eine eindrucksvolle Licht- und Lasershow mit Schaum-Schneeflocken-Kunst und anschließender Eisdisco. Das Eislaufen ist von 18 bis 21 Uhr kostenfrei. Schlittschuhe können am Eröffnungsabend für 4,50 Euro ausgeliehen werden. Getränke kosten den ganzen Abend über 1 Euro.