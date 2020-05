Die nächste Bombenentschärfung trotz Corona in Kiel: Am Freitagnachmittag, 29. Mai 2020, will der Kampfmittelräumdienst eine 500 Pfund schwere amerikanische Fliegerbombe in Kiel-Elmschenhagen unschädlich machen. Mehr als 6500 Menschen in Kiel und Schwentinental leben im Sperrgebiet und müssen raus.