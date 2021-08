Elmschenhagen

Zu den schönsten Zeugen der dörflichen Vergangenheit des Stadtteils Elmschenhagen gehört der 1735 erstmals urkundlich erwähnte Hof Wörpel. Die Anlage, die zunächst dem Kloster Preetz unterstand und sich seit 1888 durchgängig im Eigentum der Familie Wörpel befindet, soll nun auch zu einer Adresse für Kultur werden.

Tag der offenen Diele am Sonnabend, 14. August

Ganz gelassen los geht es in der Dorfstraße 38 am Sonnabend, 14. August, von 11 bi 17 Uhr mit einem Tag der offenen Diele. Initiatorin Gabi Wörpel und die Aktiven des noch sehr kleinen Vereins „Kultur-Diele Elmschenhagen“ wollen sich und ihre Vorstellungen unter dem Motto „Schnack und Snack“ erst einmal ins Gespräch bringen und verzichten ansonsten auf große Aktionen. „Wir hoffen, dass viele Leute kommen und wir ein bisschen Interesse wecken“, beschreibt Gabi Wörpel die Absicht.

Appetit holen kann man sich tatsächlich auch schon recht konkret. Am 28. August von 11 bis 16 Uhr gibt es einen Büchertag mit literarischem Flohmarkt, Buchvorstellungen sowie Kaffee und Kuchen, Kay Jacobs liest am 22. Oktober aus seinem historischen Heimatkrimi „Kieler Courage“, und am 27. November öffnet die Diele zum Adventskaffee. Damit ist das Konzept des Vereins auch schon recht klar umrissen. Lesungen, kleinere Konzerte, Workshops, kleine Märkte und einfach andere Leute treffen, das soll in dem traditionsreichen Haus gleich neben der Dorfkirche möglich sein. „Wir wollen kulturell und auch soziokulturell wirken“, formuliert es die Hausherrin, die an etwa zehn Veranstaltungen im Jahr denkt.

Inventar vom Röhrenradio bis zu einer kleinen Wörpelschen Bildergalerie

Ganz neu ist die öffentliche Nutzung der Diele, die mit Inventar vom Röhrenradio über Orgelpfeifen bis zu einer kleinen Wörpelschen Bildergalerie schon an sich reichlich Blickfänge bietet, im Übrigen nicht. Bis vor etwa zehn Jahren fanden darin immer wieder kunsthandwerkliche Märkte statt, ehe berufliche Verpflichtungen der Eigentümerin und ein Stück weit auch nachlassendes Publikumsinteresse die Reihe so langsam einschlafen ließen.

Dass indes mit mehr Zeit und neuen Ideen so manches zum Erwachen gebracht werden könnte, deutete sich schon vor einem Jahr an. Der schreibende Landwirt Matthias Stührwoldt gestaltete eine trotz Corona-Beschränkungen sehr erfolgreiche Lesung und zeigte, dass gerade solche Formate hervorragend ins heimelige Ambiente dieser Diele passen. Wirklich große Nummern sind in dem etwa 50 Quadratmeter umfassenden Raum ohnehin weder möglich noch gewünscht, sodass sich die Kultur-Diele im Idealfall zu einer sympathisch-kleinen Bereicherung des Stadtteillebens entwickeln wird.

Gleich drei Kulturinitiativen bereichern Elmschenhagen

Genau damit könnten wohl auch alle Aktiven der gegenwärtig unverhofft gedeihlich sprießenden Kulturszene in Elmschenhagen ganz gut leben. Wie berichtet, hat sich zusätzlich zum etablierten Krooger Verein „Kultur vor Ort“ vergangenes Jahr die „Kulturinitiative Elmschenhagen“ gegründet, sodass plötzlich gleich drei ähnlich ausgerichtete Organisationen am Start sind.

Ähnlich, aber nicht gleich, lautet dabei das entscheidende Argument, meint Ernö Körber von der Kulturinitiative. „Kultur vor Ort“ sei eher klassisch ausgerichtet, die Kultur-Diele sei räumlich und wegen anderweitiger Nutzungen der Hofanlage nicht für alle Formate offen, wohingegen die kleinkünstlerisch ausgerichtete Kulturinitiative wiederum über andere Möglichkeiten und Beschränkungen verfüge. Insofern kann sich Körber ohne Weiteres Zusammenarbeit in jedwede Richtung vorstellen. So wird sich sein Verein Mitte September zusammen mit der „Kultur vor Ort“ in Kroog an der Französischen Woche der Deutsch-Französischen Gesellschaft beteiligen. „Unser Ziel ist es ja, den Stadtteil zu beleben“, sagt Körber. „Da ist es am Ende ganz egal, wer etwas macht.“

Die Kulturinitiative selbst hat sich in einem ehemaligen Laden in der Hultschiner Straße so gut wie fertig eingerichtet und will nach Möglichkeit schon vor Mitte September mit ersten Aktionen anfangen. Konkret hapert es laut Körber aktuell nur noch an einer vom Amt geforderten brandschutztechnischen Nachrüstung.