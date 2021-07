Kiel

Erfolg für die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft: Seit Freitag befindet sich ein 22 Jahre alter Kieler nach intensiven Ermittlungen in Untersuchungshaft. Dem Mann wird vorgeworfen, in den vergangenen Wochen drei Raubüberfälle in Kiel, Schwentinental und Neumünster sowie einen vorgetäuschten Raubüberfall begangen zu haben.

Bereits am 26. Juni wurde der Mann aus Elmschenhagen erstmals vorläufig festgenommen, als er bei einem Tankstellenüberfall in Neumünster Bargeld erbeutet hatte. Bei seiner anschließenden Flucht in einem Taxi konnte der damals 21-Jährige geschnappt werden, durfte das Polizeigewahrsam nach Feststellung der persönlichen Daten aber wieder verlassen.

Erste Festnahme nach Tankstellenüberfall

Einmal ins Visier der Polizei geraten, konnten die Ermittler einen Zusammenhang zwischen dem Kieler und drei weiteren Überfällen herstellen. Dabei halfen Überwachungskameras und Zeugenaussagen. Am 6. Mai soll er ein Kiosk in der Teplitzer Allee in Kiel aufgesucht und unter Vorhalt eines Messers Bargeld und Zigaretten erbeutet zu haben. Am 16. Mai soll er eine Tankstelle in der Preetzer Chaussee in Schwentinental überfallen und auch dort Bargeld und Zigaretten geraubt haben. Am 3. Juni kam es in einem Drogeriemarkt in der Kieler Holtenauer Straße zu einer vermeintlichen räuberischen Erpressung. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen soll der heute 22-Jährige diese Tat in Absprache mit einem der Angestellten begangen haben. Gegen diesen wird gesondert ermittelt.

Als die Ermittlerinnen und Ermittler des Kommissariats 13 der Kieler Kriminalpolizei den Tatverdächtigen am Donnerstag, 15. Juli, an dessen Anschrift in Kiel-Elmschenhagen aufsuchten und seine Wohnung durchsuchten, wollte der 22-Jährige fliehen. Der Fluchtversuch scheiterte jedoch, sodass er in Gewahrsam kam. Am Freitag folgte auf Antrag der Kieler Staatsanwaltschaft die Vorführung und Verkündung des Haftbefehls. Der Elmschenhagener kam in eine Justizvollzugsanstalt. Ob er für weitere Taten in Frage kommt, ist derzeit Bestandteil der Ermittlungen.