Die Polizei hat am Freitagmorgen in Kiel-Elmschenhagen einen 31-Jährigen vorläufig festgenommen. Ein Zeuge hatte ihn zuvor bei einem Einbruch beobachtet und bei der Polizei angerufen. Beim Anblick der Beamten des 4. Reviers flüchtete der Täter auf einem Rad – doch kurz darauf war die Flucht vorbei.

Kiel-Elmschenhagen: Polizei nimmt 31-Jährigen nach Einbruch in Keller fest

Von Florian Sötje