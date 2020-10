Tresorräume, ein unterirdischer Schießstand und eine Tiefgarage, die teilweise als Bunker nutzbar ist: Dass das Gebäude an der Kieler Hopfenstraße kein reines Bürogebäude ist, ist noch immer offensichtlich. Rund 350 Mitarbeiter der Stadt Kiel sollen hierhin umziehen - und damit ein Platzproblem lösen.

Von Jördis Merle Früchtenicht