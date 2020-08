„Wir rollen in Deutschland auf ein Desaster zu.“ So dramatisch kommentierte Kiels Bürgermeisterin Renate Treutel den Fachkräftemangel an Erziehern. Der Anlass für die Kritik war eigentlich erfreulich: In Kiel ist der erste Jahrgang einer erstmals vergüteten Erzieher-Ausbildung gestartet.