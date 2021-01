Vor dem Bund-Länder-Gipfel deutete sich an, dass das Tragen von FFP2-Masken im ÖPNV und Einzelhandel in ganz Deutschland Pflicht werden könnte. Letztlich haben sich die Bund-Länder-Chefs auf medizinische Masken verständigt. In Kiel waren die FFP2-Masken am Montag dennoch in einigen Drogerien ausverkauft - eine wirkliche Knappheit wird aber nicht erwartet.