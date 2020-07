Kiel

Während der zurückliegenden Pandemiewochen waren die Zeiten zwischen 17 und 1 Uhr eingeschränkt. An den übrigen Wochentagen sind die ausschließlich mit Ökostrom betriebenen Autos weiterhin zwischen 15 und 23 Uhr im Dienst. Was eine Fahrt mit Clever Shuttle kostet, ist kilometerabhängig. Bestellt und bezahlt wird der Service per App. Der Preis sinkt, wenn der Kunde mit der Bündelung von Einzelfahrten einverstanden ist.

Das ist Clever Shuttle

Das Beförderungsunternehmen Clever Shuttle ist seit Juli 2019 in Kiel unterwegs. Das Start-up, an dem die Kieler Nachrichten beteiligt sind, wirbt damit, dass Fahrten mit den E-Autos um rund die Hälfte günstiger sind als mit einem Taxi. Möglich macht das ein sogenanntes Ridepooling – eine Bündelung von Einzelfahrten. Kunden, die sich nicht kennen, teilen sich die Fahrt, wenn Start und Ziel auf einer Strecke liegen. Eine Smartphone-Anwendung rechnet dabei einen sinnvollen gemeinsamen Weg aus. Damit der aber nicht zu einem endlosen Umweg wird, darf sich die berechnete Route durch einen weiteren Fahrgast höchstens um die Hälfte der Zeit verlängern.

Anzeige

Über 50 Prozent aller Fahrten mit Clever Shuttle sind geteilte Fahrten. Mittlerweile deckt Clever Shuttle fast das ganze Kieler Stadtgebiet und Kronshagen ab. Gebucht werden die Fahrten ausschließlich über die Smartphone-Anwendung, die im App-Store und bei Google Play heruntergeladen werden kann. Ist ein Clever Shuttle einmal gebucht, steht der Preis für die Beförderung fest, an den Fixkosten ändert sich nichts, auch wenn die Fahrt länger dauern sollte. Neben Kiel ist Clever Shuttle noch in fünf anderen deutschen Städten unterwegs.

Weitere KN+ Artikel

Weitere Nachrichten aus Kiel lesen Sie hier.