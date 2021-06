Die erste Autobahnfahrt wurde für die junge Fahrschülerin zum Horrortrip: Auf der Überholspur trieb der Fahrlehrer die 17-Jährige zu immer höherem Tempo an. Gleichzeitig, so der Vorwurf, ließ er seine Hand von ihrem Knie in den Intimbereich wandern, wo er seine Finger hin und her bewegte.