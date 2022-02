Im bundesweiten Vergleich bevorzugen überdurchschnittlich viele Menschen in Kiel das Fahrrad als Fortbewegungsmittel. Das zeigt eine Studie des Meinungsforschungsunternehmens Civey. Oberbürgermeister Ulf Kämpfer möchte Fahrradfahren in Kiel in Zukunft noch attraktiver machen.