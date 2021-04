Kiel

Laut Polizei nahmen rund 100 Menschen an der Demo teil. Mit der Aktion protestierte das Bündnis "Kein Abschiebegefängnis in Glückstadt und anderswo!", zu dem in Kiel unter anderem die Seebrücke zählt, nicht nur gegen die Inbetriebnahme der Einrichtung, sondern wollte auch allgemein auf das Thema Abschiebehaft aufmerksam machen. "Menschen, die nichts verbrochen haben, gehören nicht in Haft", erklärten Bente Frantzke und Mona Schmidt vom Orga-Team.

Demozug stoppte für Zwischenkundgebung am Alten Markt

Die Fahrraddemo führte vom Vinetaplatz über die Gablenzbrücke am Bahnhof vorbei zum Exerzierplatz. Von dort ging es in Richtung Alter Markt für eine Zwischenkundgebung. Der Protest endete am Landtag nach einer Abschlusskundgebung gegen 16 Uhr.

In der Nähe der Route lagen die Parteizentralen von CDU, SPD und Grünen. Jeweils in Hörweite der Geschäftsstellen wurden deren Entscheidungen mit Blick auf Abschiebungen kritisiert.

Laut Polizei verlief die Demonstration ohne besondere Vorkommnisse. Die Corona-Maßnahmen seien eingehalten worden.

Demos gegen die Abschiebehaftanstalt auch in anderen Städten

Die Demo in Kiel fand im Rahmen eines überregionalen Aktionstags statt. Proteste gab es unter anderem auch in Glückstadt und Hamburg. In Flensburg wurde dezentral zu einer Plakataktion aufgerufen.

Die Abschiebehaftanstalt in einer ehemaligen Kaserne in Glückstadt soll nach Verzögerungen nun im Juli in Betrieb genommen werden. Die Landesregierungen von Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Hamburg hatten den Bau und beschlossen und teilen sich die Kosten. In der Abschiebehaft soll es künftig 60 Plätze geben.