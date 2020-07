Kiel

Die Idee hinter dem Konzept ist einfach: Als eine Art Modezirkus reisen Kleidungsstücke von weniger namhaften Labels von Stadt zu Stadt und werden einige Tage zum Verkauf angeboten. Als Ausstellungsflächen werden dabei Räumlichkeiten gewählt, die für Zwischennutzungen frei stehen.

Nachhaltige, individuelle Mode

Von Mittwoch bis Sonnabend werden T-Shirts, Kleider, Jacken oder Hosen im Pop-up-Pavillon am Alten Markt und im Start-up-Laden Kosmos am Asmus-Bremer-Platz in der Holstenstraße verkauft, die Öffnungszeiten sind jeweils 12 bis 19 Uhr. Die angebotene Ware stammt dabei nicht nur von bislang weniger bekannten Designern, sie soll auch fair und nachhaltig produziert worden sein.

„Unser Ziel ist es, kleinere Labels auf Tour durch Deutschland zu schicken“, sagt Faex-Geschäftsführer Ingo Müller-Dormann. Und Faex-Marketing-Chefin Gabriele Warszinski ergänzt: „Es handelt sich um Mode von inhabergeführten Unternehmen, die selbst herstellen und faire Materialien verwenden.“ In der Branche spricht man von „Slow Fashion“, die auf Individualität wert legt und sich bewusst von der massenproduzierten Mode, die zum Teil zum Wegwerfartikel verkommt, abgrenzen – auch mit dem Preis.

Plädoyer für Qualitätskleidung

T-Shirts gibt es ab 60 Euro, für auf Wunsch angefertigte Kleider können auch schon einmal bis zu 300 Euro bezahlt werden. Ingo Müller-Dormann ist aber überzeugt, dass sich diese Kosten rentieren. „Die Kleidung hält länger, kann mehrere Jahre getragen werden. Sie wird bewusst gekauft und landet nicht ungetragen im Schrank.“ Er plädiert dafür, weniger Produkte zu kaufen, die dafür aber eine bessere Qualität haben.

Dass der Fashion Exchange nicht nur in den Pop-up-Pavillon am Alten Markt, sondern auch in den Concept-Store Kosmos kommt, ergänze sich perfekt mit dem Konzept des Ladens, in dem Produkte von Kieler Start-up-Unternehmen verkauft werden. „Nachhaltigkeit und Individualität passen zu uns“, sagt Projektleiterin Leah Rott. „Unser Ziel ist es, Vielfalt und Kreativität zusammenzubringen.“

Neuer Anreiz für die Innenstadt

Für den Kieler Innenstadt-Manager Jonas Godau zeige der viertägige Fashion Exchange, dass die City auf einem guten Weg sei und auf der bundesweiten Landkarte erscheine. „Wir wollen immer wieder neue Anreize schaffen für ein Erlebnis in der Innenstadt – und die Besucher immer wieder mit etwas Neuem überraschen.“ Mit dem Faex, der zum ersten Mal nach Kiel kommt, sei dies gelungen.

2000 Kleidungsstücke im Sortiment

Auf den beiden Ausstellungsflächen verteilt werden etwa 2000 Kleidungsstücke von 30 verschiedenen Labels angeboten. Am Alten Markt liegt der Fokus auf der älteren Kundschaft, im Kosmos-Store werden die jüngeren Generationen angesprochen. Im Sortiment ist sportliche und Alltagskleidung, aber auch etwas für die schickere Garderobe vorhanden. Verkauft werden sowohl Waren aus der Frühlings/Sommer- und der Herbst/Winter-Kollektion.

Auf langfristige Sicht hoffen die Fashion-Exchange-Macher den Designern eine dauerhafte Plattform in Städten bieten zu können, indem beispielsweise etablierte Läden in ihren Geschäften einen Bereich für die kleinen Labels schaffen und die individuelle Mode zum Verkauf anbieten.

