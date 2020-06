Felix Jaehn kommt auf die Kulturwiese

Kiel

Der gebürtige Hamburger hat sich als DJ des Deep House und Tropical House sowie als Musikproduzent weltweit einen Namen gemacht. Mit seinem Remix von "Cheerleader", einem Song des jamaikanischen Sängers Omi, landete Felix Jaehn Ende 2014/Anfang 2015 einen weltweiten Hit, der es sogar in den USA an die Spitze der Charts schaffte. Die Single "Ain’t Nobody (Loves Me Better)", ein Cover der Band Rufus, war 2015 der Sommerhit in Deutschland.

Musik und Kino auf der Kulturwiese

"Wir sind sehr erfreut, dass es uns gelungen ist, Felix Jaehn auf die Kulturwiese zu holen", sagt Patrick Schlufter, Organisator der Kulturwiese am Falckensteiner Strand. Auf der großen Grasfläche neben der Festung Friedrichort (Antennenfeld) hat Schlufter mit seiner Hamburger Veranstaltungsagentur Warf kurzfristig ein Autokino ins Leben gerufen, das auch Konzerte anbietet.

So können die Besucher nicht nur mittwochs bis sonntags in ihren Autos Filme schauen, sondern nun auch Live-Konzerte verfolgen. Am Sonnabend, 20. Juni, sorgen The Disco Boys für Partystimmung, einen Tag später spielt Gestört aber geil.

Bis zu 200 Fahrzeuge haben auf der Kulturwiese Platz, die Musik von Felix Jaehn und den anderen Künstlern wird ausschließlich über eine UKW-Frequenz zu hören sein. Der Star-DJ selbst wird seine Songs entweder über Kopfhörer oder die Lautsprecherboxen auf seinem Laptop hören.

Bühne und Leinwände für die Konzerte

Damit die Besucher in ihren Autos die Konzerte gut verfolgen können, bauen die Veranstalter eine Bühne auf, neben der zusätzlich zwei 31 Quadratmeter große Leinwände platziert werden. Für Felix Jaehn ist das Autokonzert am Falckensteiner Strand keine Ausnahme. Da große Musikveranstaltungen mit tanzendem Publikum vor der Bühne verboten sind, gibt der 26-Jährige mehrere Konzerte dieser Art.

"Wir sind nicht das größte Autokino, deshalb freut es uns umso mehr, dass sich Felix Jaehn für uns entschieden hat", sagt Organisator Schlufter, der mit dem DJ bereits im letzten Jahr zusammengearbeitet hat und für eine Veranstaltung gewinnen konnte. "Diese Kontakte zahlen sich nun aus."

Zugute kommt den Veranstaltern auch, dass viele Künstler froh sind, trotz Corona überhaupt auftreten zu können und deshalb auch weniger Gage verlangen. So ist ein Auftritt eines Musikers mit dem Kaliber eines Felix Jaehn auch vor weniger Publikum möglich. Dass Jaehn zugesagt hat, überrascht Schlufter daher nicht. "Er ist ein ganz umgänglicher Künstler, hat keine Starallüren und stellt keine besonderen Wünsche."

Tickets für das Autokonzert kosten für einen Pkw mit zwei Personen 77,50 Euro, zusätzliche Rücksitztickets kosten 25 Euro. Karten gibt es auf der Homepage der Kulturwiese oder an der Abendkasse, sollte die Veranstaltung nicht vorher ausverkauft sein.

Von Thomas Bunjes und Steffen Müller

