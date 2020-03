Der schnelle Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Kronshagen konnte am Donnerstag einen größeren Gebäudebrand verhindern. Gegen 18 Uhr stand in der Straße „Auf der Tenne“ ein Anbau in Flammen, auch der Holzstoß des Nachbarn hatte bereits Feuer gefangen, als die Wehr eintraf.