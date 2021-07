Kiel

Das Feuer ist entfacht: Anlässlich der Olympischen Sommerspiele in Tokio wurde am Freitag um 14 Uhr die Flamme in der gläsernen Vitrine auf dem Kieler Rathausplatz entzündet. Das Feuer wird während der Spiele immer freitags bis sonntags von 17 bis 22 Uhr brennen, zur Abschlussfeier am 8. August bereits ab 14 Uhr. Auf eine dauerhafte Flamme verzichtet die Stadt aus Klimaschutzgründen – das Feuer wird mit Gas angetrieben. Auch zu den Paralympics vom 24. August bis zum 5. September soll die Flamme zu denselben Uhrzeiten auf dem Rathausplatz leuchten.

Feuer auf Rathausplatz in Kiel pausierte bei Olympischen Spielen 2016

Die gläserne Feuersäule „Vortex“ des amerikanischen Künstlers Gary Rieveschl steht seit den Olympischen Spielen 1972 auf dem Rathausplatz. Damals wurden die Segelwettbewerbe der Spiele in der Kieler Förde ausgetragen. Zu Olympischen Spielen wird die Flamme seitdem regelmäßig entzündet.

Bei den Sommerspielen 2016 pausierte das Feuer auf dem Rathausplatz allerdings: Wegen großer technischer Probleme musste die Feuersäule repariert werden. Auch bei ersten Tests in diesem Jahr hatte es laut Stadt einige technische Störungen gegeben, die aber rechtzeitig gelöst werden konnten.