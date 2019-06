Kiel

Wieder eine Kieler Woche ohne Franco Costa? Seit der italienische Maler vor vier Jahren starb, ist das größte Volksfest des Nordens ein bisschen farbloser geworden. Seine bunten, klaren Bilder fehlen, sein verschmitztes Lächeln, seine große Menschenliebe. Zumindest beim ersten Punkt gibt es jetzt einen Lichtblick: Zwei Originale werden ab Montag, 1. Juli 2019, für den guten Zweck versteigert.

Eines der Werke stammt vom Volvo Ocean Race von 2001

Ein Werk zeigt einen Sonnenaufgang im Loiretal. Das zweite Gemälde ist im Rahmen des Volvo Ocean Race im Jahr 2001 entstanden. Der gesamte Ertrag geht zu gleichen Teilen an den Verein „KN hilft“ und an das gemeinnützige Hamburger Unternehmen „addisca“, das Menschen psychische Fertigkeiten vermittelt.

Das Baltic Match Race brachte den Künstler Franco Costa nach Kiel

Auch wenn Franco Costa in Rom geboren wurde und in Frankreich Bekanntschaft mit Pablo Picasso und Henri Matisse machte, liebte er Kiel und Schleswig-Holstein über alles. In den hohen Norden kam er 1988 als offizieller Künstler des Baltic Match Race.

Signierstunden mit langen Wartschlangen

Legendär sind seine Signierstunden bei den Kieler Nachrichten. Lange Warteschlangen inklusive. „Ein Leser rief mich am Nachmittag vor einer Aktion an und wollte wissen, wann wir unsere Kundenhalle schließen, wegen des Verkaufs der limitierten Costa-Drucke“, erinnert sich Herausgeber Christian T. Heinrich.

Kurzerhand wies er den Anrufer darauf hin, dass der Verkauf erst am nächsten Tag sei. Aber der Mann hatte sich nicht geirrt. „Er wollte nur dieses Mal nicht leer ausgehen und deshalb vor der Kundenhalle übernachten.“ Am nächsten Morgen um 7 Uhr hätten dann tatsächlich einige Kunden auf Campingstühlen gesessen und Kaffee aus Thermoskannen getrunken. „Etwa 50 weitere Kaufwillige hatten sich außerdem bereits in einer ordentlichen Reihe angestellt.“

Für die beiden Originale, die nun versteigert werden, muss sich zum Glück niemand anstellen. In der Galerie Visuell können die Gebote einfach abgegeben werden. Hier sind die Schätze (70 x 100 Zentimeter) auch während der Geschäftszeiten zu bewundern.

Weitere seltene Exponate, Drucke und Originale zu sehen

Dazu hängen dort derzeit seltene Exponate, Drucke und Originale aus verschiedenen Privatsammlungen, die Interessierte kaufen können. So auch der Blick auf die Kieler Förde als riesiges Originalbild. „Mittlerweile ist der überwiegende Teil seiner Bilder nicht mehr auf dem Markt, und seine limitierten Drucke sind längst vergriffen“, erzählt Galerie-Inhaber Frank Reimer. „Die Bilder von Franco Costa finden sich in Museen, Galerien und Privathäusern auf der ganzen Welt.“ Frank Reimer hat den Künstler über viele Jahre zu schätzen gelernt. „Er war ein echter Menschenfreund, bescheiden und herzensgut.“

Das Mindestgebot für eines der Originale beträgt 900 Euro. Galerie Visuell, Wall 36, Tel. 0431/94540, E-Mail: visuellreimer@gmail.com

