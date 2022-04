Die Kieler Polizei hatte am Dienstag, 12. April, nach einem Unfall mit Fahrerflucht leichtes Spiel. Die Fahrerin eines Opel Corsas hatte am Unfallort die Stoßstange mitsamt Kennzeichen zurückgelassen. Beim Eintreffen in der Wohnung der Frau stellten die Beamten eine ordentliche Alkoholfahne fest.