Das könnte in den heißen Tagen etwas Abkühlung ermöglichen: Nach knapp zwei Jahren Totalumbau wird das Sommerbad Katzheide im Stadtteil am Freitag wiedereröffnet. Wie die Stadt am Mittwoch kurzfristig mitteilte, darf im Freibad dann ab 14.15 Uhr geplanscht und geschwommen werden.