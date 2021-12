Hassee/Vieburg

Menschen eine Stimme zu geben, die keine haben oder die sich selbst nicht trauen, diese zu erheben: Das ist seine Motivation. 20 Jahren lang hat sich Friedrich Rabe als Vorsitzender des Werkstattrats in der Stiftung Drachensee für Menschen mit Behinderungen und ihre Rechte eingesetzt. Jetzt hat der 64-Jährige seinen Abschied genommen.

Sein Büro hat er geräumt, die Unterlagen an seinen langjährigen Werkstattrats-Kollegen und Nachfolger Holger Bünning übergeben. Dennoch wird Rabe beim Gang über das Drachensee-Gelände in der Hamburger Chaussee immer noch von allen Seiten ratsuchend angesprochen. „Das ist die Macht der Gewohnheit“, sagt der Mann mit der linksseitigen Lähmung und schmunzelt. Denn ein offenes Ohr für die Sorgen und Nöte der Mitarbeitenden mit Werkstattvertrag hatte er bereits, als er 1975 anfing, am Drachensee zu arbeiten. Zu der Zeit war aus dem damaligen Sonderhort gerade eine Werkstatt für Menschen mit Behinderungen geworden.

Immer ein offenes Ohr für Sorgen und Nöte der Menschen mit Behinderungen

In der wurde 1977 der erste Werkstattbeirat ins Leben gerufen, um Menschen mit Behinderungen bei verschiedenen Themen einzubinden. Ein Jahr später war Friedrich Rabe mit dabei. „Es fing damals an, dass wir zum Beispiel die Sommerfeste mitgestalten durften. Wir haben uns eingesetzt, wenn das Mittagessen nicht schmeckte oder zugehört, wenn es Probleme in der Werkstatt gab.“

Friedrich Rabe in seinen Anfangszeiten bei der Stiftung Drachensee Ende der 1970er bei der Arbeit in der Telefonzentrale. Quelle: Stiftung Drachensee

Zwar war es von der Mitgestaltung zur Mitbestimmung noch ein weiter Weg. Doch mit der Einbindung der Mitarbeitenden war die Stiftung Drachensee ihrer Zeit weit voraus, findet der Kieler. Bundesweit wurde die offizielle Werkstätten-Mitwirkungs-Verordnung erst 2001 verabschiedet. Im Zuge dieser wurde aus dem damaligen Werkstattbeirat ein offizieller Werkstattrat. Sieben Mitglieder wurden für die Dauer von vier Jahren gewählt, Friedrich Rabe übernahm den Vorsitz. Am Ende hatte er diese Position 20 Jahre lang inne.

Werkstattrat der Stiftung Drachensee: „Wir vertreten 600 Mitarbeitende“

„Es macht mir einfach Freude, mich für andere einzusetzen“, sagt Rabe, der dafür von seiner Tätigkeit in der Telefonzentrale freigestellt wurde. Denn die Arbeit im Werkstattrat ist ein Vollzeitjob. „Wir vertreten inzwischen 600 Mitarbeitende mit Werkstattvertrag. Das ist keine einfache Aufgabe, denn die Menschen bilden keine homogene Gruppe, bedingt zum einen durch die Art und Schwere der Behinderung, zum anderen durch die unterschiedlichen Tätigkeiten in den verschiedenen Betrieben der Stiftung.“

„Wer für Menschen da sein will, muss sie selbst in den Mittelpunkt stellen." Dr. Jan Wulf-Schnabel, Vorstand der Stiftung Drachensee. Quelle: Erik Krueger

Viel Unterstützung und vor allem Wertschätzung für seine Arbeit erfährt der Werkstattrat durch die Stiftung. „Die Zusammenarbeit ist sehr gut“, lobt Rabe. Dem kann Drachensee-Vorstand Dr. Jan Wulf-Schnabel nur zustimmen. „Unser Grundsatz lautet: Wer für Menschen da sein will, muss sie selbst in den Mittelpunkt stellen“, erklärt dieser. Und das tut die Stiftung, indem sie Menschen mit Behinderungen mit einbezieht.

Bundesweit im Einsatz für Menschen mit Behinderungen

Große Ehrung für einen engagierten Menschen: Friedrich Rabe erhält die goldene Ehrennadel des Paritätischen Schleswig-Holstein. Überreicht wird sie ihm von Prof. Dr. Melanie Groß, der stellvertretenden Vorsitzenden des Verbandsrats. Quelle: Stiftung Drachensee

„Unsere Meinung zählt. Wir werden bei Entscheidungen nicht einfach informiert, sondern gefragt, bestimmen inzwischen vieles mit“, freut sich der scheidende Vorsitzende über die erfolgreiche Teilhabe. „Das fängt bei der Urlaubsplanung an und hört bei der Diskussion um ein gerechtes Entgeltsystem nicht auf“, so Rabe, der sich mit Leib und Seele der Mitwirkung und der Mitbestimmung der Menschen mit Behinderung verschrieben hat. Um die voranzutreiben, hat er 2005 die Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) der Werkstatträte Schleswig-Holstein mitgegründet und war 2010 Gründungsmitglied der Werkstatträte Deutschlands.

Rabes Expertise war auch vonseiten der Verwaltung und der Politik in Schleswig-Holstein gefragt: Ob es ums Bundesteilhabegesetz oder um die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonventionen in Schleswig-Holstein ging – Friedrich Rabe diskutierte mit. Für dieses besondere Engagement und seine ehrenamtliche Verdienste zeichnete der Paritätische Schleswig-Holstein ihn 2021 mit der goldenen Ehrennadel aus. Doch nach 20 Jahren ist es nun genug. „Im März 2023 gehe ich in Rente“, wünscht sich Rabe einen langsamen Ausklang seines Engagements. Ganz beenden will er dieses jedoch nicht: „Ich berate weiterhin andere Werkstatträte und die LAG und kann mir das auch gut im Ruhestand vorstellen. Gebraucht zu werden ist doch schön.“