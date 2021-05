Die Fröbelschule und die Gemeinschaftsschule am Brook in Kiel-Gaarden könnten zusammengelegt werden. Der Schulausschuss stimmte einem entsprechenden Antrag des Gaardener Ortsbeirats in seiner jüngsten Sitzung einstimmig zu. Bis zur endgültigen Entscheidung sind aber noch einige Hürden zu nehmen.