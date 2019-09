Ramen: Für diese Nudelsuppe stehen die Kieler Schlange

Kiel

Seit Anfang dieses Jahres kann der Flaneur auf der Holtenauer Straße jeden Sonnabend ein erstaunliches Geschehen verfolgen. Zur Mittagszeit bildet sich vor dem dortigen Ann eine lange Schlange, so dass in dem für seine feine japanische Küche bekannten Restaurant kein Platz mehr frei bleibt. Statt Sushi-Brettchen bringt der Service große Bowls zu den Gästen.

Es ist Ramen-Tag, und das Ann widmet sich zwei Stunden lang ausschließlich der legendären japanischen Nudelsuppe, die seit einiger Zeit auch in Europa ihren Siegeszug antritt.

Ein Soulfood mit Tiefe: Der balancierte Verbund von Miso-Brühe, Nudeln und vielfältigen Toppings verleiht der Ramen eine enorme geschmackliche Vielschichtigkeit. Foto: Stenzel

„Als wir mit dem Event anfingen, hätten wir nie mit einer solchen Nachfrage gerechnet“, bekennt Shuichi Umino, der das Ann 2010 zusammen mit seinem damaligen Geschäftspartner Hoil Kim als japanisch-koreanisches Restaurant gründete.

Zwei Gastronomen, zwei Konzepte

Im Sommer des vergangenen Jahres beendeten die Gastronomen, die zugleich als Sänger im Kieler Opernchor tätig sind, ihre Zusammenarbeit, um die jeweiligen Reize der beiden Länderküchen an getrennten Standorten noch besser herausarbeiten zu können.

Während Kim im „Café Ann“ am Dreiecksplatz verstärkt die koreanische Kulinarik pflegt, führt Umino das ursprüngliche Haus in der Holtenauer Straße 158 zusammen mit seiner Frau Yuko als „Ann Japanese Restaurant“ weiter.

Vor diesem Hintergrund konnte sich Shuichi Umino dort nun erstmals auch den kultigen Nudelsuppen widmen. Und so wie der passionierte Botschafter der japanischen Esskultur schon beim Thema Sushi den Anspruch größtmöglicher Authentizität verfolgte, ging er jetzt in Sachen Ramen ebenfalls aufs Ganze und ließ sich von seinem Düsseldorfer Kollegen Haruhiko Saeki coachen.

Nudeln kommen aus Hokkaidō

Dessen Ramen-Kette Takumi ist heute so erfolgreich, dass Coca-Cola ihm in seiner aus dem Kino bekannten Porträt-Serie „The Original Way“ einen eigenen Beitrag widmete.

Einer der Protagonisten des Films sitzt am Sonnabend im Ann: Es ist Takashi Nishiyama, der mit seiner Frau Junko eigens aus Sapporo gekommen ist, um zu sehen, was hier mit dem Produkt geschieht, dem er sein Leben gewidmet hat. Denn auch die Nudeln, die in der dampfenden Suppe schwimmen, haben zuvor den langen Weg aus der größten Stadt von Hokkaidō nach Kiel angetreten.

Mit Herrn Nishiyama kann man sich lange über die Beschaffenheit der perfekten Ramen-Nudel unterhalten, die er in seiner Manufaktur in vielen Varianten herstellt. Hat man nicht die Ehre, ihn kennenzulernen, reicht als Schnellkurs auch eine beherzt geschlürfte Kostprobe aus der Bowl.

Im Verbund mit Miso-Brühe und vielfältigen Toppings verleihen die Nudeln der Suppe eine enorme geschmackliche Vielschichtigkeit – ein Soulfood mit Tiefe, das die langen Schlangen vor der Tür erklärt. Kein Zweifel: Wenn man den Rest seines Lebens nur noch eine Speise essen dürfte, wäre Ramen sicher eine gute Wahl.

Am Montag öffnet das "Ramen Ann"

Und weil die Nachfrage so enorm ist wie die Begeisterung der Uminos für das moderne japanische Traditionsgericht, hat sich das Ehepaar nun zu einem mutigen Schritt entschlossen. In dieser Woche hat das Ann in der Holtenauer seine Türen für eine Verwandlungsphase geschlossen, um am kommenden Montag, 23. September, als „Ramen Ann“ wiederzueröffnen.

Dann wird die auch in vegetarischer und veganer Version erhältliche Nudelsuppe an allen Öffnungstagen mittags wie abends die Speisekarte prägen.

Voraussichtlich Ende Oktober werden Yuko und Shuichi Umino in der Falckstraße dann das „Ann Japanese Restaurant“ in verfeinerter Form wiedereröffnen. Die kulinarische Landkarte Kiels wird damit um zwei besondere Adressen reicher. Mit langen Schlangen ist an beiden Orten zu rechnen.

