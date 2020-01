Reges Interesse an Louf-Nachfolge

Kiel

Eine genaue Zahl darf Sprecherin Magdalena Drywa nicht nennen, da das Bieterverfahren noch nicht abgeschlossen ist. Wie berichtet, soll in das Glasgebäude an der Kiellinie wieder ein Restaurant einziehen, nachdem das Louf im Dezember nach über 20 Jahren geschlossen hat. Das Finanzministerium stellt auch klar, was es von einem Nachfolger erwartet. Bei der Entscheidungsfindung spielen ökologische Aspekte wie das Angebot von Lebensmitteln aus regionalem Anbau, aus fairem Handel und in Bio-Qualität sowie Abfallvermeidung eine wichtige Rolle. In der ersten Bewerbungsphase ging es zunächst aber nur um die Kosten. Das Mindestgebot liegt bei 10 000 Euro Kaltmiete im Monat. Das Mietverhältnis soll mindestens zehn Jahre bestehen.

Mitvertrag soll im März unterschrieben werden

Erst in der zweiten Stufe des Bieterverfahrens, die am Montag beginnt, stellen die Interessenten ihr grobes Konzept vor. In der abschließenden Gebotsrunde sollen die Bewerber einen verbindlichen Nutzungsentwurf mit Finanzierungsplanung und kulinarischem Angebot präsentieren. Der Wunsch des Finanzministeriums ist, dass das neue Restaurant im Mai den Betrieb aufnimmt, der Mitvertrag soll Ende März unterschrieben werden. Bis zum 30. April läuft noch der Pachtvertrag mit Louf-Besitzer Stefan zu Putlitz, der sein Restaurant geschlossen hat, da der organisatorische Aufwand zu groß wurde.

Weitere Nachrichten aus Kiel lesen Sie hier.