Laut Polizeisprecherin Stefanie Metz ist der Mann gegen 18.45 Uhr durch ein offenes Fenster in das Zimmer einer 75-Jährigen in der Pickertstraße in Kiel-Gaarden eingestiegen. Daraufhin durchsuchte er die Zimmer nach Wertsachen und nahm diverse Dinge an sich.

Doch bevor der 39-Jährige flüchten konnte, sei die Seniorin vom Abendessen zurückgekehrt. "Sie bemerkte den Einbruch und den ungebetenen Gast zunächst jedoch gar nicht", sagte Metz. Der Einbrecher hatte sich demnach im Bad versteckt – offenbar fast eine Stunde lang, bis das Pflegepersonal ihn dort zufällig traf.

Die Festnahme gelang in der Bothwellstraße

Daraufhin sei der Mann erneut durch das offene Fenster geflüchtet und Richtung Katzheide gerannt. Ein Mitarbeiter des Altenheims habe die Verfolgung aufgenommen. Die Polizei wurde alarmiert.

Die Beamten konnten den Verdächtigen wenig später in der Bothwellstraße festnehmen. Er hatte allerdings laut Polizei nichts mehr aus der Wohnung bei sich – was sich jedoch durch eine Suche auf dem Fluchtweg erklärte: Dort lagen die Wertsachen offenbar verstreut und konnten der Seniorin zurückgegeben werden.

Der Verdächtige kam in Untersuchungshaft

Die Staatsanwaltschaft Kiel ordnete Polizeigewahrsam an, bis der Mann am Montag vor den Haftrichter kam. Der ordnete Untersuchungshaft an, worauf der 39-Jährige in die JVA Neumünster gebracht wurde.

