Kiel

Es war schon alles vorbereitet: Am 2. Mai sollte das Freibad Katzheide in Gaarden eigentlich seine Pforten für diesen Sommer öffnen. Doch kurzfristig musste die Stadt Kiel den Termin aufschieben. Eine Pumpe lieferte bedenkliche Werte und muss nun repariert werden. Doch die Lösung ist nah.

Stadt Kiel: Reparatur schon kommende Woche

Denn die Gefahr des Ausfalls der Pumpe soll kurzfristig gebannt werden, so die Stadt. Die für die Reparatur benötigten Ersatzteile sind bereits angekündigt und sollen Anfang der kommenden Woche eintreffen – und bis zum Ende der Woche eingebaut sein.

So kann die Stadt der ursprünglichen schlechten Nachricht gleich zwei gute folgen lassen: Die Saisoneröffnung kann voraussichtlich bereits für den 9. Mai neu anvisiert werden. Und: Die Ersatzteile für die Reparatur zählen laut Stadt als Gewährleistung. Es fallen also keine Kosten an.

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das Freibad Katzheide stand in der Vergangenheit bereits vor dem Aus, wurde dann saniert – und soll nun tatsächlich eine gute Zukunft vor sich haben. Dazu zählt auch die Ankündigung der Stadt, in Katzheide noch 2022 eine sogenannte Traglufthalle installieren zu wollen. Mit dieser Überdachung wäre der Betrieb auch im Winterhalbjahr möglich.