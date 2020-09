Kiel

Nach Plan lief das im Herbst 2019 gestartete Projekt „Urb Cultural Planning“ weiß Gott nicht. Ursprünglich war das Konzept auf Begegnung und Beteiligung angelegt. Gruppen sollten angesprochen werden, die sich gewöhnlich nur schwer erreichen lassen. Doch im Frühjahr sind wegen der Corona-Krise jede Menge Umstellungen notwendig geworden. Nicht geändert hat sich aber das Ziel, den Stadtteil Gaarden lebenswerter zu machen und dabei möglichst viele Menschen einzubeziehen.

Kontakt von Mensch zu Mensch war dabei eigentlich das Mittel der Wahl, doch Corona funkte gründlich dazwischen. Also sattelte die Künstlerin Nadine Gutbrod , die Kommunikationsdesign sowie Raumstrategien studiert und früher am Theater Kiel als Bühnenbildnerin gearbeitet hat, aufs Internet um. Über Instagram und andere Kanäle erzielte sie jedoch nur mäßige Resonanz. „Nachdem sich zuletzt die Vorschriften gelockert hatten, konnten wir wieder andere Wege gehen“, freut sich Nadine Gutbrod, die inzwischen viel mit Kooperationspartnern zusammenarbeitet.

Mehr Sicherheit und mehr Sauberkeit stehen in Gaarden ganz oben auf der Wunschliste

Unter dem Motto „Mehr Grün und mehr Blumen“ wurden nun zum Beispiel Plätze besucht, die schon grün sind oder es noch werden sollen. Unter anderem tummelten sich die Interessierten im Garten der Arbeiterwohlfahrt am Steinmarderweg – und zum krönenden Abschluss im Garten der St. Markus-Kirche, wo die von Christiane Marder-Bassen geleitete Jugendgruppe Kohlrabi, Kartoffeln und Co. aus den selbst gebauten Hochbeeten erntete. „Total super“, findet Marder-Bassen diese Initiative, denn möglichst viel Mitwirkung der Jugendlichen ist nach ihren Worten auch im „Treffpunkt Markus“ ein wichtiges Prinzip.

Die Frage nach den Wünschen der Gaardener für ihren Stadtteil haben in den vergangenen Monaten ein über die verschiedenen Altersgruppen bemerkenswert einheitliches Bild ergeben: Dazu zählen vor allem mehr Sicherheit oder zumindest mehr Sicherheitsgefühl, genauso wichtig sind Sauberkeit, Respekt und ein stärker ausgeprägtes Miteinander. Herausragend ist nach dem Eindruck von Nadine Gutbrod das Thema Sauberkeit. Angefangen beim wilden Sperrmüll bis hin zu fast allerorten vorzufindendem Haus- und Alltagsmüll reicht für sehr viele, die sich beteiligten, die Palette der Ärgernisse. Im nächsten Schritt sollen nun zu diesem und den weiteren Anliegen vier oder fünf Aktionen entwickelt werden, um am Ende zu bewerten, was den meisten Erfolg verspricht. Ganz im Sinne des Cultural-Planning-Gedankens könnten schließlich ein oder zwei Projekte in eine dann schon recht konkrete Richtung führen.

Das Ziel: Voneinander über Ländergrenzen hinweg lernen

Initiativen wie in Gaarden laufen derzeit in sechs Ländern an der Ostsee. In Kiel haben die Heinrich-Böll-Stiftung und das Büro Soziale Stadt die Trägerschaft für die übers EU-Programm Interreg finanzierte Beteiligungswerkstatt übernommen. Voneinander über Ländergrenzen hinweg zu lernen, gehört aus naheliegenden Gründen ebenfalls zur Idee, doch laut Lea Lükemeier vom Stadtteilbüro in Gaarden lief auch das nicht wie geplant. Statt vor Ort traf man sich zuletzt stets in Internet-Konferenzen, um Erfahrungen auszutauschen.

Ganz real wird dagegen aller Voraussicht nach Björn Högsdal in der zweiten Woche der Herbstferien einen Workshop moderieren, in dem auf Basis von in den vergangenen Monaten gesammeltem Material Stücke für einen Poetry Slam entstehen sollen.

