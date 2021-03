Ein 32-Jähriger steht im Verdacht, in Kiel in zwei Keller eingebrochen zu sein: Die Polizei hat den Mann nach eigenen Angaben in der Nacht zum Mittwoch in der Preetzer Straße festgenommen. Mehrere Hinweise sprachen demnach für ihn als Tatverdächtigen – auch in einer weiteren Straftat.