Immerhin blieb es bei dem Versuch: Am Sonntagmittag hat ein Unbekannter probiert einen Kiosk in der Preetzer Straße in Kiel-Gaarden zu überfallen. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Mann gegen 13 Uhr mit einem Messer in der Hand Bargeld vom Angestellten gefordert. Der lehnte aber ab.