Kiel

Die drei Personen sollen am Nachmittag gegen 15 Uhr in der Elisabethstraße in Kiel-Gaarden aufeinandergetroffen sein. Dort kam es zum Streit. Die Ursache der Auseinandersetzung ist den Ermittlern zufolge aber noch unklar. In jedem Fall kannten sich die Beteiligten allerdings untereinander, bestätigte die Polizei auf Anfrage von KN-online.

Während des Streits gingen der 40-Jährige und der 42-Jährige gegen den 32-Jährigen vor. "Durch Schläge und zumindest einen Messerstich erlitt er schwere Verletzungen", sagten Polizeisprecher Matthias Arends und Oberstaatsanwalt Michael Bimler. Nicht geklärt ist, welcher der beiden Älteren das Messer einsetzte. Einer von ihnen wies später ebenfalls Verletzungen an der Hand auf – noch offen ist der Ursprung.

32-Jähriger schwebt nicht mehr in Lebensgefahr

Der hinzugerufene Rettungsdienst stellte so schwere Verwundungen des 30-jährigen Mannes fest, dass diese zunächst als lebensbedrohlich eingestuft wurden. Er kam unverzüglich in ein Kieler Krankenhaus. "Der Zustand des Mannes hat sich inzwischen jedoch stabilisiert", teilten die Behörden mit.

Die Polizei Kiel startete nach eigenen Angaben umfangreiche Fahndungsmaßnahmen nach den beiden Tatverdächtigen, hatte auch mehrere Zeugenangaben von vor Ort – und konnte sie in den Abendstunden schließlich in der Kieler Innenstadt stellen. Beide konnten in der Schloßstraße festgenommen werden, jedoch zu unterschiedlichen Zeiten in und vor einer Wohnung. Sie kamen zunächst ins Polizeigewahrsam und sollen noch am späten Montag einem Haftrichter vorgeführt werden.

Ermittler sehen versuchtes Tötungsdelikt in Kiel-Gaarden

"Die Ermittlungen zu Hintergründen der Tat und der jeweiligen Beteiligung der Tatverdächtigen dauern an", teilten Polizeisprecher Matthias Arends und Oberstaatsanwalt Michael Bimler abschließend mit.

Die Tat wird als versuchtes Tötungsdelikt eingestuft.