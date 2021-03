Kiel

So teilte die Behörde am Montagmittag mit, dass sie am Sonntag gegen 12 Uhr von einer Zeugin informiert worden sei. Sie hatte einen Mann beobachtet, der am Münzfach eines Staubsaugerautomaten einer Tankstelle am Konrad-Adenauer-Damm hantierte.

Der 29-Jährige wurde einige Meter weiter gefasst

Die Zeugin beobachtete den Mann weiter, während er davonlief. Eine Streife des 4. Polizeireviers stellte ihn schließlich auf dem Parkplatz des benachbarten Baumarktes. Bei der Kontrolle stellte die Polizei allerdings keine Beute mehr bei dem 29-Jährigen fest.

Die Ermittelnden wollen nun klären, wo das entwendete Geld abgeblieben ist. Der bereits polizeibekannte Verdächtige kam nach den Polizeimaßnahmen wieder auf freien Fuß. Er wird sich mit einer Anzeige wegen Diebstahls im besonders schweren Fall auseinandersetzen müssen. Am Automaten entstand ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe.