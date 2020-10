In der Nacht zu Montag war ein Anwohner der Augustenstraße in Kiel-Gaarden durch ein lautes Klirren aufgeschreckt und alarmierte die Polizei. Die konnte eigenen Angaben zufolge wenig später einen 25-Jährigen festnehmen, der allem Anschein nach in ein Geschäft vor Ort eingebrochen war.