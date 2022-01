Gaarden

Die Aufregung um die Schließung eines Paketshops in Gaarden ist groß: „Ohne Angaben von Gründen ist die Postfiliale in der Johannesstraße geschlossen. Frechheit der Deutschen Post“, machte Ortsbeiratsvorsitzender Bruno Levtzow auf Facebook seinem Ärger Luft. Nachdem vor anderthalb Jahren die große Gaardener Postfiliale mit Bank- und Paketdienstleistungen im Karlstal aufgegeben wurde, gibt es in dem Stadtteil keine Postbank mehr, sondern nur noch DHL-Handelspartner, die Paketshops in Eigenregie führen. Dass nun der Shop mit dem größten Zulauf zum Jahresanfang geschlossen wurde, sorgt nicht nur im Netz für Frust, sondern auch auf der Straße.

Vor dem Paketshop mit dem gelben DHL-Posthorn-Schild kommen die Menschen im Viertelstundentakt vorbei und stehen vor verschlossener Tür. „Liebe Kunden. Diese Filiale ist geschlossen“, lesen sie in roter Handschrift auf dem weißen Zettel an der Scheibe. Einer nach dem anderen zieht genervt wieder ab.

DHL Postannahmestelle inder Johannesstraße in Kiel-Gaarden hat geschlossen Quelle: Frank Peter

Drinnen räumt Ladenbesitzer Al-Naseri sein Geschäft um. Zwei Jahre lang war er als Partner der Deutschen Post im Einsatz. „Es war zu stressig. Es war meine Entscheidung, das Geschäft zu schließen“, sagt er. Sein Paketshop war täglich von acht bis 19 Uhr geöffnet. Er habe nonstop zu tun gehabt. Rund 200 Pakete fertigte er nach eigenen Worten mit drei Mitarbeitern täglich ab.

Shopinhaber: Hundert Mal die Polizei gerufen wegen aggressiver Kunden

Offiziell beschwert er sich nicht über die Bezahlung durch die Deutsche Post. Er klagt eher über das Verhalten einiger Kunden. „Ich habe hundert Mal die Polizei gerufen, weil einige Kunden viel Stress machten, einige waren aggressiv“, sagt Al-Naseri. Dabei ging es um Probleme, die weder er noch seine Mitarbeiter zu verantworten hatten. Die Leute beschwerten sich, wenn ein Paket, das sie erwartet hatten, noch nicht im Shop lagerte, wenn sie Porto nachzahlen mussten oder ein Paket für jemanden abholen wollten, aber keine Vollmacht dabei hatten.

Einige Kunden drohten Al-Naseri, die Probleme vor der Tür zu lösen, erzählt er und deutet dabei auf eine geballte Faust. Am Ende war es zu viel für ihn, er machte den Laden dicht. Demnächst will er wiedereröffnen, aber nur noch eigene Waren anbieten: „Kunsthandwerliches und so“. Bloß kein Paketservice mehr.

Post-Kundin Ruth Mwihaki will mit ihren drei Kindern jetzt in Stadt fahren, um ein Paket abzugeben. Quelle: Frank Peter

Bevor die Postfiliale geschlossen wurde, hat sich Andreas Pirscher noch in dem Shop mit Briefmarken eingedeckt. „Jetzt gibt es hier in der Nähe nur noch Briefkästen.“ Der Gaardener kennt den Ladeninhaber Al-Naseri und bedauert, dass die Bedingungen für ihn so schlecht waren, dass er aufgeben musste. „In Gaarden haben schon einige Paketshops dichtgemacht. Die Post macht den Betreibern das Leben aber auch schwer, es gibt so viele Vorgaben und eine schlechte Bezahlung“, meint Pirscher.

Während er das berichtet, taucht Ruth Mwihaki mit ihren drei Kindern auf. Sie will eine Retoure abgeben und zuckt angesichts der verschlossenen Tür mit den Schultern. „Dann muss ich den Plan B wählen und das Paket in der Stadt abgeben.“ Kurz darauf kommen zwei junge Männer vorbei und bleiben fassungslos vor der Tür stehen. „Scheiße“, schimpft einer. „Ich habe etwas im Internet bestellt und als Lieferadresse diesen Shop angegeben.“

Deutsche Post-Sprecher: Noch drei Paketshops in Gaarden

Ortsbeiratsmitglieder sind mit der Situation auch nicht zufrieden. „Für Leute, die immobil sind, müsste es Postfilialen in direkter Nähe geben“, findet Bruno Levtzow. „Man schleppt die Pakete gefühlt ewig weit“, meint Gabriele Machmert. Sie würde das Thema Post gern in der nächsten Ortsbeiratssitzung besprechen. Levtzow aber vermutet: „ Das bringt doch nichts, wenn keiner von der Post dabei ist.“

Bei dem angesprochenen Unternehmen Deutsche Post DHL Group kann man die Aufregung nicht verstehen. In Gaarden gebe es immer noch drei DHL-Paketshops, die geöffnet sind, zählt Sprecher Andreas Laetsch auf: In der Elisabethstraße 50 und 89 und in der Jachmannstraße 38. Sein Fazit: „In dem Stadtteil sieht es sogar sehr gut aus.“