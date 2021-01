Und alles für einen Campingkocher: Zwei Anwohner in Kiel-Gaarden haben am Donnerstagabend Geräusche aus dem Keller gehört und so einen Einbrecher bei der Tat erwischt: Die Polizei konnte den Mann kurz darauf festnehmen, wie die Behörde am Freitagvormittag mitteilte.