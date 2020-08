Auf frischer Tat ertappt: Beamte des 4. Reviers in Kiel-Gaarden haben in der Nacht zu Dienstag einen 34-Jährigen festgenommen. Den Angaben der Polizei zufolge saß er noch in einem von ihm aufgebrochenen Auto. In seinem Rucksack griffbereit: zwei Messer. Am Dienstag wurde er wieder entlassen.